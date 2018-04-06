Avustralya’da Elektronik Tabelalarında Pornhub Açıldı

Batı Avustralya'nın başkenti Perth’te yeni takılan iki elektronik tabelayı ele geçiren hacker’lar, bu tabelalarda Pornhub'a ait videolar yayınladılar.

Batı Avustralya’nın başkenti Perth’te eşine çok zor rastlanır bir olay yaşandı. Hacker’lar, şehre yeni takılan elektronik tabelaları hacklediler ve Pornhub sitesini açıp tüm şehre toplum önünde izlenmeyecek görüntüler gösterdiler.

Batı Avustralya hükümeti, Yagan Meydanı’nı inşa etmek için 73,5 milyon Avustralya Doları (AU) harcadı ve meydana iki de elektronik reklam panosu asıldı. İşte hacker’lar bu reklam panolarını ele geçirip, PornHub'dan videolar açtılar. Kentin Yeniden Yapılanma Kurumu sözcüsü, ABC’ye verdiği demeçte “Yagan Meydanı’nda William Street Mall’ın her giriş kısımlarında iki adet dokunmatik yol işareti var. Maalesef, bu ekranlar akşam saatlerinde kısa süre boyunca uygunsuz içerikleri görüntüledi” dedi.

Bu olayın ardından her iki ekranın da kapatıldığı, tekrarlama olasılığına karşılık güç ünitelerinin de durdurulduğu açıklandı. Hacker’ların şaka amacıyla yaptığı bu eylem, bizzat hükümet tarafından kullanılan bilgisayarların ne kadar savunmasız olduğunu herkese gösterdi.

Haliyle bunu gören insanlar da sosyal medya hesaplarından tepki gösterdiler. Ülkemizde de sıkça kullanılan elektronik tabelalar bazı zamanlar çöküp komik görüntüler ortaya koyabiliyorlar. İzmir’de ne zaman bir tabelanın çöktüğünü görsem, işletim sisteminin Windows XP olduğunu görüyorum. Bu olay, ülkemize de örnek olmalı. Bu tarz herkesin görebildiği tabelaların daha güvenlikli işletim sistemlerine sahip olması gerekiyor.