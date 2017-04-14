Solitarie Oyununu Bir Stajyer 'Sıkıldığı' Sırada Yapmış!

1988'de bir Microsoft stajyeri canı sıkıldığı için kendi oyununu yazmak istedi ve sonuç: Efsanevi Solitaire!

Sıkıntı dediğimiz duygu, çalışkan insanlarda güzel ve yaratıcı bir şey üretmek için bir araca dönüşebilir. Gerçekten eğlence arayışınızda çaresiz durumdayken eğer siz de birşeyler üretmek isterseniz, elde edebileceğiniz olanakları saymak mümkün değil; dünyanın en bilinen oyunu Solitaire’ı programlamak gibi.

YouTube kanalı Great Big Story, orijinal Windows Solitaire'ı 1988'de Microsoft'da genç bir stajyerken yaratan Wes Cherry ile röportaj yaptı. Oyun, son 27 yıldır Windows ürün grubuna dahil edildiği için oldukça popüler bir durumda ve hala deliler gibi oynanıyor.

Resmi olarak Microsoft, kullanıcılarına bilgisayar faresini nasıl kullanacaklarını öğretmek için Solitaire ürünlerini sunuyordu. Bununla birlikte, eğitici değeri hızlı bir şekilde solup gitti ve insanlar oyunda sayısız saat harcamaya başladılar.

Cherry, Solitaire'ı tamamen sıkıldığı bir anda aklına gelen bir fikir sonrası ortaya koymuş. 1988'de, aralarından seçim yapabileceğiniz çok oyun yoktu. Bir oyun oynamak isterseniz onu programlamanız gerekiyordu. Bir Microsoft stajının telaşlı programı sırasında Cherry, bir şekilde birkaç saat içinde muhteşem bir iş çıkarıp yazılım ve de dolayıyla oyun dünyasındaki en büyük işlerden birini başardı.

Cherry ne yazık ki oyunu yazdığı dönemde stajyer olduğu için Solitaire'dan herhangi bir ek ücret almadı. Bu durumu da şu şekilde dile getiriyor: “Her kopya yalnızca bir kuruş alsaydım, şu an çok zengin olmuştum.”

Solitare’nin kahramanı olmak Microsoft’tan prim getirmese de yıllar içerisinde yazılım dünyasında Cherry’nin adı çok anılmış ve hayatını bu başarısı ile kazanmış. Eğer bir şeyler üretme peşindeyseniz hevesinizi kaybetmemeniz, kaybetseniz de peşinden koşacak gücü bulmanız dileğiyle :)

Röportajın tamamını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz: