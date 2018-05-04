Solo: A Star Wars Story'den İlk Kesit Yayınlandı!

Solo: A Star Wars Story filminin ilk kesiti yayınlandı. "Yeni bir dostluk mu doğuyor?" dedirten sahne, eski Star Wars filmlerinden de esintiler taşıyor.

Han Solo ve Chewbacca'nın maceralarını anlatacak Solo: A Star Wars Story filminin yeni bir kesiti yayınlandı. Bu noktada yayınlanan video, ilginç bir detayı da ortaya çıkardı. Han ve Chewie, Millenium Falcon'un dümenine beraber oturacak. Solo: A Star Wars Story'nin yayınlanan ilk kesitinde ortaya çıkan bu detay, yeni bir dostluğun temeli niteliğinde olabilir. Pilot-kopilot ilişkisini göreceğimiz filmin bu kesiti, yayınlanan son fragmanın biraz daha uzatılmış hâli.

Yayınlanan kesitte tüylü arkadaşı Chewie'nin yaşını öğrenen Han, kısa süreli bir şaşkınlığa uğruyor. Bundan daha önemli olan detay ise Chewie ve Han'ın ilk kez Falcon pilotu konumunda olması. Qi'ra (Emilia Clarke), Wookiee'nin yaşını ve deneyimini değerlendirmek için onu ko-pilot koltuğuna oturtuyor.

Ayrıca Empire Strikes Back'in soundtrack'i The Asteroid Field'ın nakaratına da yer verilen sahne, eski filmlere de göndermede bulunmuş. Solo: A Star Wars Story filminin yayınlanan ilk kesiti konumunda olan bu video, filmin oldukça kısıtlı bir kısmıyla ilgili ipuçları veriyor. Neyse ki film, 25 Mayıs'tan itibaren sinemalarda olacak.