Solo: A Star Wars Story, Gişede Hayal Kırıklığı Yarattı

Disney ve Lucasfilm'in son filmi Solo: A Star Wars Story'nin gişede yaşadığı başarısızlığın sebebinin 'yanlış strateji ve zamanlama' olduğu düşünülüyor.

25 Mayıs'ta vizyona giren ve ilk hafta sonu gişe rakamları pek de iç açıcı olmayan Solo: A Star Wars Story, rakipleri karşısında kan kaybetmiş gibi görünüyor. Henüz birkaç ay önce Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi vizyona girmişti ve bu kadar kısa sürede yeni bir Star Wars filminin çıkması çok da ilgi çekici olmadı. Üstelik genel izleyici kitlesinin dışında, serinin hayranları da son filmlerin performansından şikayetçiyken, Disney ve Lucasfilm büyük bir hata yapmış gibi görünüyor.

Film ilk hafta sonunda ABD'de 103 milyon dolarlık bir hasılat elde etti ancak bu beklenenin oldukça altında bir rakam. Rogue One: A Star Wars Story filmi 2016 yılında vizyona girdiği ilk hafta sonu ABD’de 155 milyon dolarlık hasılat elde ederken toplamda dünya çapında 1,056 milyar dolarlık hasılatla gişe rekoru kırmıştı. Ancak yapılan hesaplara göre 250 milyon dolarlık bütçesi olan filmin toplam hasılatı 400 milyon doları geçemeyecek.

Bu başarısızlığın ise iki sebebi olduğu düşünülüyor. İlk sebep, tahmin edildiği üzere son filmden yalnızca 5 ay sonra vizyona girmesi. Star Wars filmleri başından beri merak uyandıracak ve 'kendini özletecek' aralıklarla vizyona girerdi, ancak bu kez durum böyle olmadı. Haliyle de insanlar Han Solo'nun hikayesini sinemada izlemek için bir sebep göremedi.

İkinci ve esas sebebin ise filmin vizyonda yarıştığı diğer rakipler olduğu düşünülüyor. Deadpool 2 hala vizyonda ve gişede elde ettiği büyük başarıyı hız kesmeden devam ettiriyor. Gişe analistlerine göre eğer film uzun zamandır beklenen ve gişede rekor kıracağı düşünülen bir yapım ile aynı anda vizyona girmeseydi, şansı çok daha fazla olurdu.