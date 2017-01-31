Araştırmacılar, karbon testlerine göre yaklaşık 500 milyon yıllık olduğunu saptanan, Ovatiovermis cribratus isimli bir canlı keşfetti.

Kanada Rocky Dağları'ndaki Burgess Shale'de keşfedilen fosiller, Kambriyen döneminin aydınlatılmasının önünü açtı. Kambriyen dönemine (485-541 milyon yıl önce) ait olan canlı, solucan benzeri bir hayvan olan lodopod olarak tanımlandı. Ovatiovermis cribratus adı verilen yeni türün ayrıntıları, bu hafta BMC Evrimsel Biyoloji Dergisinde yayınlanacak.

Royal Ontario Müzesi omurgasız hayvan paleontolojisi kıdemli küratörü Dr. Jean-Bernard Caron, tür hakkında şu saptamalarda bulundu: "Ovatiovermis yeni bir türün temsilcisi. Onun sayesinde başta Kambriyen deniz omurgasızları olmak üzere bir grup lobopodyanın ekolojisi ve ilişkisi hakkında muhteşem yeni bilgiler edinebileceğiz."

Araştırmacılar, canlı türünün güçlü arka ekstremiteleri ( Omurgasız hayvanlarda bölütlere bağlı olan ve belirli görevleri bulunan hareket edebilen uzantılar, kollar, bacaklar, kanatlar, duyargalar, ağız parçaları) sayesinde demir kadar sert düzeylerde bile tutunmasının mümkün olacağını düşünüyor. Ovatiovermis'in vücudunun önünde de, iki uzun spinuloz tipi uzuv bulunuyor. Bu uzuvlar sayesinde sudan yiyecek toplamak mümkün oluyor. Yani Ovatiovermis, bir kayadan uzanarak besin elde edebiliyor.

Palaentolog Dr. Jean-Bernard Caron, şunları belirtiyor: "Bu sonuçlar, bu tür bir beslenme biçiminin Kambriyen devrinde yaygın bir model olduğunu ortaya koyuyor. Bu türlerin gelişimi, modern deniz ekosistemleri için kilit bir rol oynadı."

Araştırmacılar, Ovatiovermis'in bedenini korumak için herhangi bir sert kabuğa sahip olmadığını keşfedince şaşırmışlar. Dr Caron, "Akrabalarının aksine, bu türde bir kabuk veya plaka yok. Bulgularımız Kambiyen döneminde yaşayan 'bu' organizmaların aktif savunma yapısı geliştirmeye ihtiyaç duymadığı yönünde. Muhtemelen sünger kolonilerinde yaşıyorlardı veya yırtıcı hayvanlara karşı kamufle oluyorlardı. Toksik bir yapıları da olabilir. Bu belki de, türle ilgili asla keşfedemeyeceğiz bir nokta." ifadelerini kullanıyor.