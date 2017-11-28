Solucanlar, Kızıl Gezegen Mars’tan mı Geldiler?

Yeni bir araştırmaya göre topraklarımızdaki çeşitliliği sağlayan tuhaf canlı türü solucanlar, Mars benzeri ortamlarda üreyebiliyorlar. NASA’nın yaptığı araştırma Mars’ta bitki yetiştiriciliği için önemli bulgular içeriyor.

Artık hepimiz şu konuya hakimiz: İnsanoğlu yakın zamanda Mars’a gidecek ve uzun vadede orayı kendi dünyası haline getirecek. Kendi elimizle ekosistem inşa etmeye ve bazı canlı türlerinin sürekli üremesine olanak tanıyacağız. Hiç şüphesiz bilimin geldiği noktada bu söylediklerimiz mümkün görünüyor.

Ancak Mars’ın zamanında canlı yaşamına uygun olduğu yönünde bulgular da var. Bugün kırmızı çorak toprakları ve vahşi atmosferi ile yaşam pek de mümkün görünmüyor. Bir yandan oraya gittiğimizde nasıl yaşayacağımızı ve besleneceğimizi netleştirmeye, diğer yandan da muhtemel yaşamın izlerini sorgulamaya devam ediyoruz.

Mars’ta bitki yetiştiriciliği ile ilgili NASA tarafından yapılan yeni bir araştırmanın sonuçları, her iki amaca da hizmet ediyor. Bulgulara göre dünyanın her köşesinde yaşayan ve topraktaki çeşitliliğin mimarlarından olan solucanlar, Mars benzeri ortamlarda üreme yeteneğine sahipler. NASA biyologlarından Wieger Wamelink, Mars toprağının taklit edildiği bir deneyde bu bulguları kesinleştirdi. Toprağa yerleştirdiği kurtçuklar, başarılı bir şekilde ürediler.

Astronotları Kızıl Gezegen'e götürmek, verilen savaşın sadece ilk adımları. Oraya giden insanlar kendi ayakları üzerinde durabilmek için, söz konusu araştırmaların ışığında hareket edecekler. Gezegende yetiştirilecek bitkiler ise hayati önem taşıyorlar.

Marslı filminin meşhur sahnelerinde geçen patates yetiştirme mevzusu da solucan deneyi sırasında gerçek oldu. Bir sonraki aşamada araştırmacılar, patates bitkisinin Mars ortamında çimlenebileceğini kanıtladılar.

Ancak araştırmacılar, solucanların üreyebilmeleri için çeşitli organizmalar içeren gübrelerle toprağa destek verdiler. Nitekim bu destek, bir zamanlar Mars’ta yaşam olabileceği ihtimallerini ortadan kaldırmıyor. NASA bu konu hakkında net bir bilgi paylaşmasa da Mars’ın toprakları, yeterli destek sağlandığında bitkiler ve solucanlar için uygun olabiliyor.

Domates, fasülye, patates gibi temel sebzelerin yetiştirilmesi, insanoğlunun çorak Mars topraklarında yaşaması için kilit bir rol oynuyor.