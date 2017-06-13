Aşağıda görmüş olduğunuz salyangozun türü Powelliphanta’dır ve Rhytidoidea ailesinden gelmektedir. Sadece Yeni Zelanda’da görülen bu salyangoz, solucanları önce içine çekiyor, ardından boğarak sahip olduğu 6 bin dişiyle yiyor.
Powelliphanta salyangozu hakkında biraz daha detaylı bilgi verecek olursak; kabuğuyla birlikte toplam 9 cm’lik bir büyüklüğe erişebilir ve 90 gram ağırlığa ulaşabilir. Genellikle kahverengi veya siyah renge sahip olan bu salyangozların kabukları oldukça sağlamdır ve içerisinde bir miktar kalsiyum-karbonat bulundurular. Ortalama 20 yıl ömre sahip olabilen bu salyangozlar, 5-6 yaşları arasında cinsel ilişkiye girer ve 2 ila 6 ay içerisinde azami10 tane yumurta çıkartabilirler. Son olarak bu salyangozlar; insanların öylesine dikkatini çekmiş olmalılar ki bazıları öldükten sonra müzede bile sergilenmektedirler.
Bonus olarak sizlere kısa belgesel niteliğinde olan videosunu paylaşalım. (İngilizce)