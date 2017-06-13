Rhytidoidea ailesinden gelen bu salyangoz, solucanları alışılmışın dışında yiyor.

Aşağıda görmüş olduğunuz salyangozun türü Powelliphanta’dır ve Rhytidoidea ailesinden gelmektedir. Sadece Yeni Zelanda’da görülen bu salyangoz, solucanları önce içine çekiyor, ardından boğarak sahip olduğu 6 bin dişiyle yiyor.

Powelliphanta salyangozu hakkında biraz daha detaylı bilgi verecek olursak; kabuğuyla birlikte toplam 9 cm’lik bir büyüklüğe erişebilir ve 90 gram ağırlığa ulaşabilir. Genellikle kahverengi veya siyah renge sahip olan bu salyangozların kabukları oldukça sağlamdır ve içerisinde bir miktar kalsiyum-karbonat bulundurular. Ortalama 20 yıl ömre sahip olabilen bu salyangozlar, 5-6 yaşları arasında cinsel ilişkiye girer ve 2 ila 6 ay içerisinde azami10 tane yumurta çıkartabilirler. Son olarak bu salyangozlar; insanların öylesine dikkatini çekmiş olmalılar ki bazıları öldükten sonra müzede bile sergilenmektedirler.

Bonus olarak sizlere kısa belgesel niteliğinde olan videosunu paylaşalım. (İngilizce)