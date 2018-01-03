İşlemci ön belleği içerisinde bulunan, hatayı kullanan hackerlar özel bilgilerinize ulaşabilir.

Son on yılda üretilen hemen hemen tüm Intel işlemciler, web tarayıcılarında veri tabanı uygulaması olarak kullanılan JavaScriptten kaynaklı bir soruna sahip. Kötü niyetli üçüncü şahıslar bu açık sayesinde, korunan ön bellek verilerine erişebilirler. En ilginç durum ise, 10 yıllık geniş bir döneme sahip bu açığın salı günü keşfedilmiş olması.

Bu açık, parolalar gibi korunan bilgileri potansiyel olarak ortaya çıkarabilecek olmasının yanı sıra, Intel x86-64 bit donanımına eklendiğinden, Windows, Linux ve macOS gibi en çok kullanılan işletim sistemleri de dahil olmak üzere, intel kullanan işletim sistemlerindeki tüm korunaklı veriler değiştirilebilir.

Mevcut tasarım kusurunun ayrıntıları ve hangi kullanıcıların mağdur durumda olduğu incelenerek kayıt altına alınıyor. Ancak geliştiriciler bu açığı düzeltmek için elini çabuk tutmalılar. Çünkü hackerlar, en basit senaryo ile bulut içerisine yükleyecekleri basit bir kötü amaçlı yazılımı kullanarak cihazlarımızın en hassas içeriklerine erişebilirler.

Ayrıca yayınlanacak güncelleme ön belleği kullanıcı işlemlerinden koparacağı için, %5-30 arasında yavaşlamaya neden olacak. 5 ve 30 arasında çok büyük bir fark var ama gizlilik nedeniyle net rakam açıklanmadı. Apple’ın son dönemde telefon yavaşlatma olayını hepiniz biliyorsunuz. Bence bizleri yeni bir işlemci almaya itmek amacıyla Intel’de benzer bir yol izliyor olabilir. Yaşanan durumlar düşünüldüğünde AMD kullanıcılarının kendilerini mutlu etmek için bir sebebe daha sahip olduğunu söyleyebilirim.