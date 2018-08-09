Son 10 Yıl İçinde Yapılmış 10 Muhteşem Film

Eski film, yeni film diye bir şey yoktur. İyi film, kötü film vardır. Ve ne yazık ki; gelişen teknoloji ve büyüyen bütçelere rağmen, artık eskisi kadar kaliteli ve özgün filmler yapılamıyor.

Bunun birinci nedeni, hiç kuşkusuz 'senaryo' kıtlığı. Daha açık bir ifadeyle; yazılmadık hikaye, işlenmedik konu kalmadı diyebiliriz.

Ama yine de, henüz her şey bitmiş değil! Nitekim son 10 yılda yapılmış bu 10 film, bunun en büyük kanıtı. Buyurun...

1. Kara Şövalye (The Dark Knight, 2008) IMDb: 9,0

Christopher Nolan'ın 2005 yılında Batman Begins ile başlattığı yeni Batman serisinin 2. filmi olan The Dark Knight, çoğu sinemasever tarafından şimdiye dek çekilmiş en iyi Batman filmi olarak değerlendiriliyor.

2. Yıldızlararası (Interstellar, 2014) IMDb: 8,6

Yine bir Christopher Nolan başyapıtı... Nolan, bu film ile; tüm kaynakların iyiden iyiye tükendiği, dünyada yaşamanın hayli zorlaştığı bir gelecekte, seyirciyi uzay-zamanda büyüleyici bir yolculuğa çıkarıyor.

3. Whiplash (2014) IMDb: 8,5

Genç ve yetenekli baterist Neiman, katı kurallarıyla ünlü orkestra şefi Fletcher tarafından fark edilir ve okulun orkestrasına alınır. Ve bu andan sonra, ikisi arasında tansiyonu hiç düşmeyecek bir ilişki başlar.

4. Soysuzlar Çetesi (Inglourious Basterds, 2009) IMDb: 8,3

Tarantino, bizi bu defa 2. Dünya Savaşı yıllarına götürüyor. Nazi işgali altındaki Fransa'da ailesinin katledilmesinin ardından Paris'e giderek yeni bir kimlikle yaşamaya çalışan Shosanna, yöntemleri Nazileri aratmayan Yahudi teğmen Raine ve Sousanna'nın ailesini öldüren Alman subayın yolları, Paris'teki bir sinema salonunda kesişecektir.

5. Zindan Adası (Shutter Island, 2010) IMDb: 8,1

1954 yılında, tehlikeli akıl hastalarının tedavi gördüğü Shutter Adası'ndaki bir hastanede ortadan kaybolan bir hastayı soruşturmak için 2 polis memuru görevlendirilir. Ancak bu polisler adaya ulaştıktan sonra hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığı anlaşılacak, gerçeğin sınırları belirsizleşecektir.

6. Bay Hiçkimse (Mr. Nobody, 2009) IMDb: 7,9

Küçük bir çocuk, bir tren istasyonunda beklemektedir. Tren kalkmak üzeredir... Annesiyle mi, yoksa babasıyla mı kalmalıdır? Vereceği bu basit gibi görünen karar, hayatında sonsuz sayıda olasılık doğuracaktır.

7. Pi'nin Yaşamı (Life of Pi, 2012) IMDb: 7,9

Pasifik Okyanusu'nda seyretmekte olan bir gemi, trajik bir biçimde batar. Suyun üzerinde kalabilen bir cankurtaran filikasında 16 yaşındaki Pi; bir sırtlan, bir zebra, bir orangutan ve bir Bengal kaplanı ile birlikte hayatta kalır. Pi, bu zorlu şartlarda, hayatta kalabilme adına olağanüstü bir mücadele verecektir.

8. Avatar (2009) IMDb: 7,8

22. yüzyılda, Pandora adlı bir uyduda geçen bu fantastik macera, ünlü yönetmen James Cameron tarafından yazıldı ve üç boyutlu (3D) olarak çekildi.

9. Yükselen Ay Krallığı (Moonrise Kingdom, 2012) IMDb: 7,8

60'lı yıllarda, yaşadıkları kasabadan kaçan 2 genç aşığın ve onları bulmak için seferber olan kasaba halkının öyküsünü anlatan renkli ve eğlenceli bir film.

10. Melankoli (Melancholia, 2011) IMDb: 7,1

Lars von Trier, 2 bölümden oluşan Melancholia'yı, "Bu bir düğün, melankoli ve psikolojik bir felaket filmi" sözleriyle özetliyor... 1. Bölümde, sinema tarihinin en unutulmaz düğünlerinden birine tanık oluyoruz. 2. Bölümde ise, iki kız kardeş ve aile üyeleri, anbean dünyaya yaklaşmakta olan bir gezegenin gölgesinde korkunç bir sona sürükleniyorlar.