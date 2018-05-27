Geçtiğimiz 10 Yılın En Kötü 5 Android Telefon İsmi

Artık tüm telefon üreticileri, telefonları isimlendirme konusunda bir standart oturtmuş olsa da, Android'lerin geçmişi anlamsız ve gerçekten 'kötü' isimler ile dolu.

Artık telefon üreticileri, yeni telefonlarına yaratıcı isimler aramıyorlar ve seriler ile numaralar halinde isimlendirerek kendilerine büyük bir kolaylık sağlamış oluyorlar. Ancak geçmişte verilmiş öyle komik, başarısız ve anlamsız telefon isimleri var ki insanın aklına 'Böyle basit isimler vermek neden daha önce akıllarına gelmemiş?' sorusunu getiriyor. Listemizde de bu 'kötü' isimli android telefonları derledik.

Samsung Galaxy S II Epic 4G Touch

Karşı taraftan gelen 'hangi telefonu kullanıyorsun?' sorusuna Samsung Galaxy S II Epic 4G Touch cevabını vermeniz gerektiğini düşünün. Oldukça zor olacaktır. Hatta akılda kalıcılığı da gerçekten sıfır. Telefon çıktığı dönemde başarılı bulunmuş olsa da, muhtemelen ismi sebebiyle, çok da hatırlanır durumda değil.

Acer Liquid Zest Plus

İki yıl önce duyurulan bu telefon, sunduğu dayanıklı bataryası ile dikkat çemişti ancak ismi bir telefondan çok şampuanı andırıyor. Bir telefona isim düşünülürken neden böyle bir seçenek akla gelir? Hadi akla geldi diyelim, neden onaylanır gerçekten merak konusu.

LG G7 ThinQ

Listenin en yeni telefonu LG G7 ThinQ. Henüz satışa sunulmamış olan bu telefonda kullanılan ThinQ, aslında LG'nin yapay zeka sisteminin adı. Ancak telefon isimleri ne kadar basit ve akılda kalıcı olursa o kadar etkili oluyor ve ThinQ, pek de akılda kalıcı bir isim değil.

HTC ChaCha

Listenin belki de en komik isme sahip olan telefonu HTC'nin ChaCha'sı. Aslında dünyanın farklı bölgelerinde farklı isimler ile piyasaya sürülmüş olsa da muhtemelen en akılda kalıcı veriyonu budur. İsim komik ve akılda kalıcı olduğu için seçilmiş olması muhtemel olsa da, bir telefona ChaCha ismini vermek çok da mantıklı bir karar değil gibi görünüyor.

Casio G'zOne Commando

Suya dayanıklı ilk telefonlardan biri olan ve tasarımıyla da dikkat çeken Casio G'zOne Commando, bu uzun ve telaffuzu zor ismiyle de aynı oranda dikkat çekmişti ama pek de başarılı bir isim olduğunu söylemek mümkün değil.