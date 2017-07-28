Bir süredir büyüme sorunu yaşayan Twitter, platform üzerinde gerçekleşen taciz ve trolleme gibi olaylar nedeniyle zor zamanlar yaşamış, yeni kullanıcı çekecek etkin manevralar yapamamıştı. Tüm bu olumsuzluklar firmanın kullanıcı sayısında durgunluğa yol açtığı gibi, kazancını da olumsuz yönde etkilemiş.

Twitter bugün Q2 (İkinci Çeyrek) sonuçlarını açıkladı. Firmanın kazanç hanesinde cüzi bir artış yaşanmakla birlikte, yeni kullanıcı tarafında yaya kalınmış.

Twitter’ın basın açıklaması ve Jack Dorsey’den gelen beyanatlar daha çok firmanın gördüğü büyümeye odaklanmakla birlikte firma hisseleri, Twitter’ın son çeyrekte yeni bir kullanıcı kazanmadığına yönelik haberlerle sekteye uğradı. Bu yazının yazıldığı esnada TWTR hissesi %14 değer kaybına uğradı. Kazanç hanesinde toplamda 574 milyon dolar ile ilk çeyreğe oranla yaklaşık 26 milyon dolarlık bir artış yaşayan firmanın yıllık aktif kullanıcı sayısı artışı da benzer şekilde kısmi bir artış yaşamış. Bu itibarla firma hisse senedi başına yaklaşık 12 cent kar etmiş oluyor.

Q2 bilgilendirmesi içeriğinde Twitter’a ait grafiklerde Amerika’daki aktif kullanıcı sayısında aylık 2 milyon civarında bir düşüş yaşanırken, uluslararası kullanıcılar tabanında 1 milyonluk bir artış yaşanmış. Toplamda 328 milyon kullanıcı sayısı olduğu görülüyor. Grafiklerdeki kullanıcı sayısı artışı, yıl bazında küçük miktarlarda bir artışa işaret ediyor.

Daha önce uzmanlar Twitter’ın kazanç bazında yaşadığı düşüşün, son iki yıl içerisinde yeni kullanıcıyı platforma çekememesine bağlamışlardı. Bununla birlikte Çin’li mikroblog sitesi Weibo sürekli olarak ivme kazanıyor. Hatta öyle ki Weibo, neredeyse her alanda Twitter’ı geride bırakmış durumda.

Geçtiğimiz Ekim ayında Weibo, pazar payının 11.35 milyar dolara ulaşmasıyla büyük bir kilometre taşına ulaşmıştı. Aynı dönemde Twitter’ın kazancı ise 11.34 milyar dolar civarındaydı. Sonrasında Twitter birinciliği tekrar geri almışsa da, Weibo Şuba ayında liderliği yeniden ele aldı.

BBC’nin Mayıs ayı sonunda bildirdiğine göre Weibo, Twitter’ın 328 milyonluk aktif kullanıcısına karşın 340 milyon kullanıcıya erişmiş. O zamandan bu yana Çin’li rakip Weibo, pazar payını 16.69 milyar dolara yükselterek, 14.33 milyar dolar pazar payına sahip olan Twitter’ı sollamıştı.

Diğer yandan Instagram ve Snapchat gibi sosyal medya servisleri ise çok daha güçlü büyüme yaşıyorlar. Instagram geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada ‘Hikayeler’ özelliğinin 250 milyon aktif kullanıcısı olduğunu, Nisan ayından bu yana 50 milyon kullanıcı artışı yaşandığı belirtilmişti. Tüm sosyal medya servislerinin en popüleri olan Facebook ise geçtiğimiz ayki açıklamasında aylık 2 milyar aktif kullanıcısı olduğunu duyurmuştu.