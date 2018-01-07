Son 36 yıl içerisinde karşımıza çıkan en kötü 5 oyunu sizler için listeledik. Oyunlar kötü olabilir, ancak bu oyunlar bu durumun en aşırı olanlarıydı.

Oyunların güzel olup olmadıklarını neye göre değerlendiririz? 20 yıl önce çıkan bir oyunla günümüz oyunu arasında bir kıyaslama yapılabilir mi? Pek çok kişinin düşündüğünün aksine oyunların başarılı olup olmadığına karar verilirken yalnızca grafik değil, hikaye, oynanış gibi pek çok konu göz önünde bulunduruluyor.

Bu yüzden en kötü oyunlar denildiğinde, bu oyunlar çoğu kişi için kötü olabiliyor. Bugün sizlere, son 36 yılın en kötü 5 oyununu sunacağız. Bu oyunları seven insanların olduğunu pek düşünmediğim için sorun da olmayacaktır.

E.T. the Extra-Terrestrial(1982)

Steven Spielberg’ün efsane filmleri arasında yer alan E.T.’nin video oyunu, pek çok kişiye göre dünyanın en kötü oyunu olarak geçiyor. Temmuz 1982’de dönemin başarılı teknoloji şirketlerinden Atari tarafından geliştirilen ve tarihe “en kötü oyun” unvanı ile giren oyundur. Oyunun bu kadar kötü olmasının ardında pek çok sebep var, ancak bunların arkasındaki en büyük etken, oyunun geliştirme sürecinin yalnızca 5 hafta sürmesi olmuş.

Catfight(1996)

Oyunun gerçek isminin “kadın dövüş oyunu” olması gerekiyor. Şimdiye kadarki en kötü oyunlar listesinde E.T. ile yarışma şerefine yükselen oyun, yanıt vermeyen komutlar, gerçek kadınları koyup cinsiyetçi yaklaşımı, müzik ve ses efektleri, kısacası bir oyunda bulunması gereken hemen hemen her şeyden tepki çekmiştir.

Superman Returns(2006)

Bir Superman oyunundan ne beklersiniz? Dünya üzerindeki her şeyi yok edebilme gücü olan Superman oyunda da aynı şekilde aktarılmalıdır. Burada gördüğümüz Superman ise duvara çarpınca duran bir karakter. Tatmin edici hiçbir yanı olmayan oyun, aynı ismi taşıyan filmi gibi unutuldu.

Assassins Creed 3(2012)

Bu liste arasında en çok tepki çekeceğimiz oyun bu olabilir, ancak bu oyun bunu hak ediyor. Assassins Creed ve Ezio gibi bir efsane karakteri heba eden oyun olduğunu düşünüyorum. Ubisoft, bu oyunu hiç çıkarmasaydı bütün seri çok güzel bir şekilde aklımızda kalacaktı, ancak bu oyunla serinin büyüsü kaçtı ve bir daha asla eski hazzını vermemeye başladı.

Kinect Star Wars(2012)

Microsoft Kinect’in hareket yakalama sensörüyle birlikte kullanmak için en çok beklenen oyunlardan olan Kinect Star Wars, fiziksel bir denetleyicisi olmadığı için boşu boşuna elinizi salladığınız birazcık boş bir oyun oldu. Oyunun hedefi çok güzel olmasına rağmen ne yazık ki istenen şeyi oyuna veremedi.

Bu oyunlar dışında sizin “çok kötü bir oyundu” dediğiniz oyunlar varsa yorum kısmına bizimle sebebiyle birlikte paylaşabilirsiniz.