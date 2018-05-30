UBER ve Müşterilerine Kestilen Toplam Ceza Ortaya Çıktı!

Dün itibarı ile gelen yeni yasal düzenleme sonrası, son aylarda UBER sürücülerine ve kontrol esnasında araçta bulunan sürücülere kesilen ceza ortaya çıktı.

Ülkemizdeki UBER tartışmaları sürerken, devletin yeni düzenlemeleri vatandaşların konuyla ilgili soru işaretlerini gidermekte pek de yeterli olamadı. Öyle ki konuyla ilgili konuşan, UBER sürücülerinin kayıtlı olduğu Ulaşım ve Turizm Hizmetleri Derneği Başkanı Ersin Kula dahi düzenlemenin kendileri ile ilgili olup olmadığını bilmediğini belirtti.

Bu bağlamda önümüzdeki sürecin neler getireceği belirsizliğini korurken, son 5 ayda UBER şoförleri ve müşterilerine kesilen cezalar belli oldu. İstanbul Trafik Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, yılbaşından beri 6.295 UBER sürücüsünün her birine ortalama 3.006 TL ceza kestiler. Bu rakamlarla toplamda UBER sürücülerine kesilen ceza 18 milyon 922 bin TL'ye ulaşıyor.

Uygulamalardaki cezalardan sadece şoförler değil müşteriler de nasibini aldı. Yolculara kişi başı 344’er TL olarak uygulanan cezanın, 2018'in ilk 5 ayında toplamda 2 milyon 165 TL olduğu belirtiliyor. Rakamlar sizin için pek bir şey ifade etmemiş olabilir. Şöyle özetleyelim: 2018'in ilk 5 ayında kesilen ceza, 2017 yılının tamamında kesilen cezayı şimdiden aşmış durumda.