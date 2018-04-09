Son 5 yılda Patent Alınmış 5 İlginç İcat

Modern teknoloji günden güne kendini yenilemekte ve akla gelen her yeni ve yaratıcı fikri gerçekleştirme anlamında inanılmaz bir gelişim gösteriyor.İşte size birbirinden ilginç son 5 yılda başvurusu yapılmış 5 ilginç patent içeriği.

1. Boeing’in Yangın Söndürme Bombası

Standart olarak gerçekleştirilen uçaklı ya da helikopterli yandırma söndürme işlemleri yerine, büyük ölçekli yangınlar için geliştirilmiş, yanmayı engelleyici maddeler saçan bir tür gerçek bomba.

2. Apple’ın Hasarı Absorbe Eden Ekran Koruması

Bu teknoloji hayata geçirilebilirse, telefonunuz ya da tabletiniz yere düşeceğini sensörleri yardımıyla anlayarak, aniden ortaya çıkacak bir kapak yardımıyla telefonunuzu darbenin olası hasarından koruyacak.

3. Amazon’un Kargo İçin Kullanacağı ‘Postacı Drone’

İlk adımları şu sıralar atılan, hatta pilot bölgelerde kullanımı gerçekleştirilen ‘Postacı Drone’ teknolojisi sayesinde yakın gelecekte teslimatlar çok daha hızlı sahiplerine ulaştırılabilecek.

4. Walmart’ın Robot Arıları

Bir Black Mirror bölümünün de işlediği bu teknolojinin yaygın olarak kullanılmasına çok az kaldı. Bu teknoloji sayesinde dünyada hızla nüfusunun azaldığı belirtilen organik arıların yerini robot arılar alacak. Bu sayede çiçeklerin polen alışverişinin sağlıklı olarak devam ettirilmesi planlanıyor.

5. IBM’nin Akıllı Giysi Teknolojisi

2017’de başvurusu yapılan bu patentin hedefi: Kullanıcısının kalp atış hızından sağlık durumuna kadar her türlü veriyi değerlendirerek, kullanıcısı için olabilecek en rahat giysi moduna geçiş yapmak. Ayrıca dış hava koşullarına bağlı olarak sahibinin vücut ısısını ideal seviyede tutmak veya kullanıcının istekleri doğrultusunda yönlendirilmek.

Çağımız birbirinden ilginç yenilikler ile bizi şaşırtmaya devam ediyor. Siz Webtekno takipçileri, imkanınız olsa ne gibi bir icat yapardınız, 'bu tutar' dediğiniz bir fikriniz var mı? Tabii söylemeden önce patent başvurusu yapmanızı tavsiye ederiz.