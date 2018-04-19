Son Araştırmalara Göre, Kuru Fasulye Gaz Yapmıyor

Yıllar boyunca kuru fasulye - pilav ikilisine bayılanların favori yemeklerini yemelerinden çekinme sebebi kuru fasulyenin gaz yapmasıydı, peki fasulye gerçekten gaz yapıyor mu?

Kuru fasulye - pilav ikilisini kim sevmez ki? Bununla birlikte fasulyenin de gaza sebep olduğunu hepimiz biliriz değil mi? Peki, gerçekten öyle mi? Bilim insanları bunu da araştırmış. Bilim insanları 12 tane erkek deneğe 23 gün boyunca barbunya fasulyesi yedirdiler ve ne kadar gaz çıkardıklarını ölçtüler.

Araştırmacıların gözlemlediğine göre, erkek denekler çok fazla fasulye yediler ancak sonuç şaşırtıcıydı; fasulye, deneklerin gaz çıkarma miktarını değiştirmedi. Uzun süre fasulye yiyen denekler, aksine çok daha az bağırsak rahatsızlığı hissettiğini de belirtti.

Baklagil tohumlarının sık ve uzun süreli tüketiminin, bağırsak gazlarının atılımı üzerindeki etkisi:

Bu çalışmanın amacı, fermantasyon gazlarının atılımı üzerine uzun süreli ve sık kullanılan baklagil tohumlarının tüketimini belirlemekti. Bu araştırma, normal olarak baklagil tüketen bir grup (B) grubuna, sadece nadiren baklagiller tüketen başka bir gruba (NB) ait gaz atılımını karşılaştırarak yapıldı.

Deneklerin normal bir beslenme düzeninde, barbunya tüketirken ve kuru fasulye tüketirkenki gaz çıkarma miktarları ölçüldü. Çalışmaya katılan 12 erkek, her diyete 23 gün devam etti. Atılımı yapılan gaz miktarında ne kısa vadeli (23 gün içinde) ne de uzun vadeli bir fark yoktu. Bununla birlikte, her iki grup da fasulye tüketen dönem devam ettikçe daha fazla tolerans ve daha az fiziksel rahatsızlık hisettiğini ifade etti.

Peki, kuru fasulye veyahut barbunya yerken neden gaz miktarımızın arttığını hissediyoruz? Bu bir plasebo etkisi mi? Lütfen, görüşlerinizi bizlere yorum halinde bırakın.