Son Bir Ayda Büyük YouTube Kanalların İzlenmesi Ciddi Oranda Düştü!

SocialBlade tarafından yayınlanan rapora göre büyük kitleli YouTube kanalları, Google'ın yenilenen algoritmasıyla birlikte ciddi anlamda düşüş yaşadı.

Ülkemizde sadece YouTube yayıncılığı yaparak hayatını kazanan yayıncıları biliyoruz ancak dünya genelinde sadece YouTube'ta video çekerek ayda yüzbinlerce dolar kazanan yayıncılar da bulunuyor ancak YouTube'un son algoritması, son bir ayda YouTube'un en büyük yayıncılarını olumsuz etkiledi.

Bildiğiniz gibi YouTube algoritmasında değişikliğe giderek videolarda izlenme sayısına kıyasla diğer kriterleri değerlendirmeye almış ve clickbait (tık tuzağı) dediğimiz başlıkların trendler listesine girmesine imkan tanıyarak özgün içerik üreten yüksek aboneli kanalların önerilenler ve trendler listelerinde yer almasını zorlaştırmıştı hatta bu durum üzerine YouTube'un en büyük ismi PewDiePie da tepkisini dile getirmişti.

Bu olayların ardından SocialBlade, YouTube hakkında yeni bir rapor yayınladı. Rapora göre 10 milyonun üzerinde aboneye sahip olan YouTube kanalları, son bir ayda ciddi oranda hem izleyici hem de abone kaybetti. Özellikle büyük kanallar bu durumdan ciddi anlamda etkilenirken elbette özgün içerik üreten diğer kanallar da bazı olumsuzluklarla karşılaştı.

Bu olayın o kadar dile getirilmesine rağmen YouTube hala kararından vazgeçmiş değil. Bakalım ilerleyen dönemlerde YouTube bu algoritmayı tekrar güncelleyerek eski haline getirecek mi yoksa bu yapıda ısrarcı mı kalacak? Ancak eğer YouTube bu konuda ısrarcı olursa, kısa zamanda birçok yayıncısını kaybedebilir gibi görünüyor.