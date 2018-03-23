Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, taklit yapıldığı kesinleşen 173 firmaya ait 282 parti ürünü kamuoyuna açıkladı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, içinde et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar, çikolata ve enerji içeceğinin yer aldığı 173 firmaya ait 282 parti ürünü taklit olduğu gerekçesiyle kamuoyuyla paylaştı. 2012’den beri bu tarz işletmeleri ve üretilen ürünleri parti numaralarıyla ilan eden Bakanlık, son 6 yılda 769 firmaya ait 1605 ürününün ismini açıklamış oldu.

Bakanlığın yayınladığı listedeki ürünlerden bazılarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Listede yer alan tüm ürünlere şuradan ulaşabilirsiniz.