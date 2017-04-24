Son Dakika: Borajet Seferlerine Ara Verdi!

2016’nın Aralık ayında SBK Holding tarafından satın alınan Borajet, yaptığı açıklama ile seferlere ara verildiğini duyurdu.

Türkiye’nin ilk ve tek bölgesel havayolu şirketi olan Borajet, bu sabah aldığı bir kararı duyurarak seferlere ara verildiğini duyurdu. Önce yapılan resmi açıklamaya bir bakalım:

"Yurtiçinde ve dışında 80 farklı noktaya hizmet veren Türkiye'nin ilk ve tek bölgesel havayolu şirketi olan Borajet Havayolları SBK Holding bünyesine devredilmesinin ardından dünyanın en büyük havalimanlarından biri olacak İstanbul 3. Havalimanı'na çok daha güçlü olarak hizmet verme hazırlığını sürdürmektedir. Borajet Havayolları yeniden yapılanma çalışmaları neticesinde filosunda aktif olarak bulunan 10 adet uçağın 6'sının teknik arıza ve parça eksikliğinden dolayı uzun süredir yerde kalması sebebiyle oluşan teknik sorunların giderilerek uçulabilir duruma gelmesi uzun süre alacağından dolayı, müşteri mağduriyeti ve ticari itibar göz önüne alınarak filonun yenilenip yeni uçuş rotalarının ve planlamaların yapılması için uçuşlarına geçici bir süre ara vermiştir."

Bu açıklamanın ardından daha önceden Borajet’ten bilet alan müşterilerin şirketin internet sitesinde yer alan telefondan yaptıkları aramalarda, çağrı merkezindeki görevlilere ulaşamadıkları söyleniyor.

Firma yaptığı bir açıklama ile şimdiye kadar uçuşu henüz tamamlanmamış 30 bine yakın bilet olduğunu, fakat bir mağduriyetin oluşmaması için bu biletlerin THY uçuşlarında kullanılabileceğini belirtti. Fakat şu an bununla ilgili detaylı bir bilgilendirme yok.

Bir diğer söylentiye göre şirketin yüklü miktarda borcunun olduğu, üçüncü havalimanının açılışına kadar da seferlerin durdurulması yönündeki karara uyulacağı belirtiliyor.