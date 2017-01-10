Son Dakika: BTK, Türkiye'nin 5G’ye İlk Geçen Ülkelerden Biri Olacağını Açıkladı!

Şu anda devam eden “Yeni Nesil İletişim Sistemi - 5G Çalıştayı”nda konuşan BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, 5G’ye dünyada ilk geçen ülkelerden birinin de Türkiye olacağını iddia ediyor.

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl LTE, 4G ya da yerel adıyla 4.5G’ye geçmiş durumdayız. Yavaş yavaş Türkiye genelinde kullanımına başlanan 4.5G’nin bir adım sonrası olan 5G çalışmaları ise dünyanın gelişmiş ülkeleri olan Japonya, Güney Kore ve Amerika gibi yerlerde başladı. Şu anda devam eden ve Japonya ile ortak düzenlenen 5G Çalıştayı’nda konuşan Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu Başkanı Sayın Ömer Fatih Sayan ise çok önemli bir açıklama yaptı.

“Dünyadaki ileri ülkelerle aynı zamanda 5G’ye geçmeyi planlıyoruz. Bu amaca yönelik olarak, ülkemizde kamu, üniversite, üreticiler, işletmeciler ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının işbirliğinin ve tüm çalışmaların koordinasyonunun sağlanması için 5GTR forumunu kurmuş bulunuyoruz” diyerek 5G’ye ilk geçiş yılı olarak tahmin edilen 2020’yi işaret eden Sayan, 4.5G’de geç kalmış olan Türkiye’nin 5G’de ilklerden olmak için çalışmalara çoktan başladığını ve kararlılıkla sürdüreceğini belirtiyor.

Aynı zamanda 4.5G’nin gelişimi ve tüm ülkede kullanılabilir olması için çalışmaların devam ettiğini dile getiren başkan 27 Ekim 2018’e kadar otoyollar, hızlı ve yüksek hızlı tren hatları ve 1km’den uzun tüm tünellerin en az %99’unun 4.5G hizmeti vereceğini belirtiyor.

Bunun yanı sıra 27 Ekim 2021 tarihine kadar bölünmüş karayolların en az %95’i, 27 Ekim 2025’e kadar ise konvansiyonel tren hatlarının en az %90’ı da 4.5G bandında altyapıya sahip olacak.

Böylece 2020 yılı döneminde 5G’ye geçişe başlayacak olan Türkiye’nin, 5G’ye geçiş yapan ilk ülkelerden biri olmanın yanı sıra 2025’e kadar ise ülke genelinde 4.5G bir standart internet bağlantısı olacak gibi görünüyor. Ayrıca şu anda 45.7 milyon abonenin 4.5G’ye geçiş yapmış olduğunu ve yine BTK’nın planlamaları dahilinde 27 Ekim 2023’te ülke nüfusunun %95’nin 4.5G hizmetine geçiş yapmış olacağını öngördüklerini de bildirelim.

Tabiki BTK’dan böylesine kararlı ve önemli bir açıklamanın gelmiş olması sevindirici. “Millet 5G’ye geçiyor biz anca 4G/4.5G” diye düşünmek yerine 5G’ye ilk geçen ülkelerden biri olup teknolojine mobil internet bağlamında yetişmiş ve hatta öncü olmak adına bu gelişmeleri heyecanla ve merakla takip ettiğimizi belirtelim.

Ancak önemli olan bu vadedilen öngörülerin yerine getirilmesi olacak. Umarız BTK ve operatörler çalışmalarını hızla devam ettirerek hem 4.5G’nin daha verimli kullanımı ve yaygınlaşması hem de 5G’ye geçiş konusunda öncü ülke olma yolunda emin adımla ilerleler.