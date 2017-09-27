Son Dakika: Danıştay Yaz Saati Uygulamasını Kaldırdı!

Geçtiğimiz yıl, gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla getirilen yaz saati uygulamasına yürütmeyi durdurma kararı geldi.

Geçtiğimiz yıl güneş enerjisinden daha verimli faydalanmak ve tasarruf etmek amacıyla uygulamaya konulan ve yaz mevsiminde geçerli olan saati yılın geneline yayan uygulama, Danıştay Dava İdareleri kurulundan geçemedi.

Yürütmenin durdurulmasına ilişkin alınan kararda Bakanlar Kurulu’na saat uygulaması ile ilgili olarak bir defaya mahsus verilen yetki, nedenleriyle birlikte açıklanıyor. Kurumun, uygulamanın devamlılığı için yetkili olmadığı da ayrıca hatırlatıldı. Yaz saati uygulamasını resmileştirmek için açılan davaya çıkan yürütmeyi durdurma kararı hemen aşağıda:

27 Mart 2016 tarihinden itibaren yaz saatine göre saatlerimizi ayarlıyorduk. Üzerinden geçen bir kış ve yaz mevsiminden sonra Elektrik Mühendisleri Odası tasarruf edilmediği ve zararın neredeyse iki katına çıktığını açıklamıştı.