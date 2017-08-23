Son Dakika: FIFA 18'de Süper Lig de Bulunacak!

TFF, Süper Lig’in lisans hakları için EA Sports ile üç yıllık bir anlaşmaya vardı. Buna göre oyunun 19 ve 20 versiyonlarında da Süper Lig takımları yer alacak.

Yapılan iş birliği sonucu FIFA 18 dışında FIFA 19 ve FIFA 20 serilerinde de Süper Lig ve temsilcilerimiz yer alacak. 29 Eylül’de satış raflarındaki yerini alacak FIFA 18, PC dışında Xbox gibi çeşitli oyun konsollarında da bulunacak. Bu anlaşmayla birlikte oyundaki 18 takımın da kadroları, formalarıyla birlikte orijinal şekilde yer alacak ve Türkçe oynanabilir halde olacak.

Milyonlarca futbolseverin her yıl yeni sürümünü heyecanla beklediği FIFA serisinin son halkasında yeni statlar, yüksek çözünürlüklü taraftarlar, yeni taraftar hareketleri ve üstün saha grafikleri yer alacak. Ayrıca serinin tarihinde ilk kez futbolcuların gerçek hayattaki hareketleri, boyutları ve nitelikleri oyuna entegre edilecek ve oyuncuların sanki gerçek bir oyundaymış gibi hissetmeleri sağlanacak.

FIFA 18’le ilgili bilmeniz gereken diğer tüm bilgilere şuradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Eğer isterseniz, FIFA 18’le ilgili hazırladığımız videoyu da aşağıdan izleyebilirsiniz.