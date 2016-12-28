Son Dakika Golü: Telefon Satışlarında Apple, Samsung'u Burun Farkıyla Geçti!

2016 yılında en fazla telefon satışı yapan şirket olma unvanını Samsung beklerken, Apple son dakika atağıyla Samsung'u geride bırakmayı başardı!

Akıllı telefon dünyasının iki ezeli rakibi Apple ve Samsung her yıl olduğu gibi bu yıl da akıllı telefon satışlarında ciddi bir rekabet içine girdi. Son aylarda çıkan raporlar açık ara farkla 2016 yılında en fazla telefon satışı yapan şirketin Samsung olacağını gösterirken Apple, Samsung'a bir yeniyıl hediyesi vererek sürpriz bir şekilde öne geçti.

Özellikle tatil dönemlerinde diğer markalara kıyasla daha fazla etkileşim alan Apple'ın iPhone'ları anlaşılan milyonlarca kişinin yılbaşı hediyesi olacak çünkü Noel tatili döneminde Apple'ın artan satışları, şirketin Samsung'u geride bırakmasını sağladı.

Samsung'un Note 7 skandalına rağmen 2016 satışlarında birinci olacağı beklentileri şirketin daha da öne çıkmasını sağlarken ne yazık ki Samsung son dakikada bu unvanı kaybetti ancak yine de Samsung, 2016 yılı içinde yaşadığı Note 7 skandalına rağmen 2016'da en çok akıllı telefon satan ikinci şirket oldu. Listenin üçüncü sırasında ise Huawei yer alıyor.