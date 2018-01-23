Gelen son dakika bilgilere göre Doğuş Yayın Grubu bünyesinde faaliyet gösteren NTV Spor’un satışı konusunda Discovery Channel ile anlaşmaya varıldı.

Hatırlarsanız son birkaç yıldır NTV Spor’un kapanacağına yönelik iddialar ortaya atılıyor, fakat herhangi bir gelişme yaşanmıyordu. Biraz önce ise Hürriyet’in son dakika gelişmesi olarak geçtiği bilgiye göre NTV Spor’un Discovery Channel’a geçmesi konusunda anlaşmaya varılmış durumda.

17 Mart 2008 yılında yayın hayatına başlayan NTV Spor, bir ara İspanya La Liga, İngiltere Premier Ligi, NBA ve Formula 1 yayınlarıyla dönemine damga vuran işlere imza atmıştı.

2010 yılında ise Kral TV’nin karasal yayın frekansından yayın yapmaya başlayan kanal, izlenebilirliğini arttırarak artık ulusal bir spor kanalı haline dönüşmüştü.

Genel Yayın yönetmenliğini Fuat Akdağ’ın yaptığı (hatta kendisinin Mehmet Demirkol’la birlikte sunduğu bir programı da bulunuyor) NTV Spor’dan 2017-18 futbol sezonu öncesi ayrılan ünlü spiker Güntekin Onay, beIN Sports’a geçmişti.

Satın alım işleminin ardından NTV Spor’un yayın hayatının nasıl işleyeceği konusunda bir bilgi henüz bulunmuyor.