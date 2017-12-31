BDDK’nın daha önce 17 Ağustos olarak belirlediği kredi kartıyla alışveriş süresi, alınan yeni kararla 31 Aralık 2017’ye uzatıldı.

1 Ocak 2018 tarihinden itibaren başlayacak uygulama hakkında bir açıklamada bulunan BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, banka kartlarının elektronik ticarette kullanılabilmesi için sahibinin talebinin alınması şartı getirdiklerini ve bu şartın normalde 17 Ağustos’a kadar sağlanması gerektiğini belirterek "e-ticarette herhangi bir yavaşlamaya sebebiyet vermemek için hem bankalarımızın görüşlerini hem de gelen taleplerini aldık ve kurul olarak bu süreyi 31 Aralık 2017'ye kadar uzattık" ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamaya göre kredi kartıyla yapılacak alışverişlerde 1 Ocak 2018’den itibaren müşteri onayı gerekecek. Eğer kartınız için bankanıza başvurmadığınız taktirde online alışverişi gerçekleştiremeyeceksiniz.

BDDK’nın aldığı kararla bundan sonra kredi kartları, müşterilere online alışveriş özelliği kapalı şekilde gönderilecek. Müşteri, kredi kartını aldıktan sonra bankasının müşteri hizmetleri departmanıyla görüşüp ya da internet bankacılığını kullanıp internet kullanımı için gerekli onayı aldıktan sonra online alışveriş yapabilecek.

Alınan bu karara sebep olarak bankalardan BDDK’ya verilen bilgilendirme sebep olmuş olabilir. Zira hala bu işlemi gerçekleştirmeyen kullanıcıların bulunduğu biliniyor. 4.5 aylık bu süre, sanırım tüm online alışveriş kullanıcılarının gerekli işlemi yapması için yeterli olacak -tabii yine unutup son günlere bırakmazsak-.