Türkiye'deki kripto para borsaları Paribu, Koinim ve Btctürk'ün hacklendiği ile ilgili iddialar dolaşıyor. Peki bu ne kadar doğru?

Bitcoin fiyatlarına uyguladıkları yüksek komisyon sebebiyle Türk yatırımcılardan ciddi tepki toplayan Paribu, Btctürk ve Koinim gibi borsaların hacklendiği ile ilgili ortalıkta çok ciddi iddialar dönüyor.

Bitcointalk.org sitesindeki forum üyeleri tarafından yapılan açıklamalara göre bazı kişilerin hesaplarına sızıldığı söyleniyor. Forum üyelerinden biri ‘paribu, koinim, btcturk vb hesaplarınıza girilmeye çalışılan ya da girilebilen ya da şifre resetleme isteği alan oldu mu?’ şeklinde bir mesaj paylaştı. Forum üyesinin söylediğine göre kendisinin ve bir arkadaşının SIM kartı kopyalanarak bu sitelerden bazılarına girilmiş, bazılarında da şifrenin değiştirilmesine çalışılmış. Hatta Koinim’deki hesabının hacklendiği, hesaba giren kişinin 2fa’yı da active ettiğini belirtiyor.

Başka bir üye, bir kişinin telefon hattının kopyasını çıkararak hesabından yüklü bir çekim yapmaya çalıştığını, bankalara bloke emri vererek kripto paralarını son anda kurtardığını söylüyor. Bu işlemin İstanbul’un Maltepe ilçesinde bulunan bir kişi tarafından yapıldığını söyleyen forum üyesi, hack işlemini yapan kişinin banka kartlarına da giriş yaptığını ve bloke işlemi sayesinde parasını kurtarabildiğini söylüyor.

Turkcell hattının kopyalandığını öğrenen başka bir kullanıcı ise yaptığı telefon görüşmenin ardından adına bayiden bir SIM kart çıkarıldığını öğrendiğini, fakat bu işlem sırasında karta bloke olduğunu söyledi.

Forum üyelerinin bu mesajlarının şimdilik birer iddiadan olduğunu, fakat her ihtimale karşı bu tarz bir durumla karşılaşmamak için gerekli önlemleri almanızı tavsiye ederiz. Daha detaylı bilgi almak ve ne gibi önlemler alacağınızı öğrenmek için hesabınızın bulunduğu borsanın iletişim kısmına gidip yetkililerle iletişim haline geçmenizi öneriyoruz.