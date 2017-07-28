Rekabet Kurulu'ndan Üç Büyük Operatör Hakkında Soruşturma!

Şirketler hakkında gelen şikayetleri değerlendirdikten sonra harekete geçen Rekabet Kurulu, bu sefer Türkiye’nin üç büyük operatörü hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.

Gelen şikayetleri değerlendirme aşamasına alıp yaptığı araştırmaların ardından elde edilen delillerle birlikte harekete geçen Rekabet Kurulu, son olarak Türkiye’nin üç büyük operatörü hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.

Kurula gelen başvuruda, söz konusu şirketlerin toplu kısa mesaj ihalelerinde kısa mesaj sonlandırma ücretlerinin altında teklifler verip rakiplerini güç duruma soktukları belirtiliyor.

Rekabet Kurulu tarafından yapılan resmi açıklama şu şekilde:

“Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş., Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ve Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin toplu kısa mesaj ihalelerinde kısa mesaj sonlandırma ücretlerinin altında teklifler vererek rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen ön araştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 03.07.2017 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak;

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş., Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 17-20/313-M sayı ile karar verdi.

Bilindiği üzere 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesi, hâkim durumun kötüye kullanılmasını yasaklamaktadır.”