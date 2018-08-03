Avupa Parlementosu'nun 5 milyar dolarlık cezası sonrası adeta sarsılan Google'a bir kötü haber de ülkemizden geldi. Rekabet Kurulu, Google'a soruşturma açmaya karar verdi.

Rekabet Kurumu, Google Reklamcılık, Google International, Google LLC ve Google Ireland ile ilgili gelen başvuruyu inceledi ve karara bağladı.

Google'ın haksız şekilde rakiplerinin işlerini zorlaştırdığı ve pazardaki hakimiyetini kötüye kullandığı iddiasını inceleyen Rekabet Kurumu, soruşturma açılmasına karar verdi. Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamanın tamamını sizlerle paylaşıyoruz.

“Google'ın genel arama pazarındaki hâkim durumunu kötüye kullanarak çevrimiçi alışveriş hizmetleri pazarındaki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı. Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 18.07.2018 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited hakkında soruşturma açılmasına, 18-23/396-M sayı ile karar verdi.”