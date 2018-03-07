Edindiğimiz bilgilere göre internet servis sağlayıcısı Superonline olanlar, Hürriyet.com.tr’ye giriş sağlayamıyorlar.



Türkiye’nin en çok ziyaret edilen haber sitelerinden olan Hürriyet, bugün saat 16.40’tan itibaren internet servisini Superonline’den alan kullanıcılar tarafından erişim sıkıntısı yaşıyor.

Superonline kullanıcıları, Hürriyet.com.tr’ye girmek istediklerinde şuradaki siteye yönlendiriliyorlar. Esb.org.tr, erişimi engellenen sitelerin yönlendirdiği bir adrestir. Sitenin kendini tanımı ise şu şekilde:

5651 sayılı kanunun 8. maddesi kapsamı dışındaki erişimin engellenmesi (yayından çıkarma, kaldırma vb. durumlar hariç olmak üzere) kararlarının uygulanmasını sağlamaktır.

Birlik, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı elektronik haberleşme kanunu kapsamında yetkilendirilen tüm internet servis sağlayıcıları ile internet erişim hizmeti veren diğer işletmecilerin katılmasıyla oluşan ve koordinasyonu sağlayan bir kuruluştur.

Siteye giriş yapan Superonline kullanıcıları, aşağıdaki görüntüyle karşılaşıyorlar.

Şu an için erişim sıkıntısının neden yaşandığı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmış değil. Bir yasaklama mı söz konusu, yoksa teknik bir sıkıntı mı yaşanıyor, gün içerisinde öğreneceğimizi düşünüyorum.

Güncelleme: Aynı durum, Türksat Kablonet kullanıcılarının da başına gelmiş durumda.

Güncelleme 2: Gelen son bilgilere göre Superonline'deki erişim sıkıntısı çözülmüş durumda.