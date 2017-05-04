Turkcell Kullanıcıları Mobilden İnternete Bağlanamıyor!

Turkcell müşterilerinin bir kısmı an itibariyle mobil şebeke üzerinden 3G ya da 4.5G ile internete bağlanamıyor. (Konuyla ilgili Turkcell'den açıklama geldi!)

Ülkemizin en büyük telekominikasyon şirketlerinden biri olan Turkcell'in hücresel mobil verisi şu anda kullanılamıyor. Birçok Turkcell kullanıcısının belirttiğine göre an itibariyle kullanıcılar 'hücresel veri'yi etkinleştiremiyor ve hem 3G hem de 4.5G üzerinden internet bağlantısı sağlayamıyor.

Turkcell'in mobil şebekelerindeki bir hatadan dolayı bu sorunun meydana geldiği tahmin edilirken henüz Turkcell hücresel veride yaşanan problemle ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Bazı Twitter kullanıcıları Turkcell şebekelerinde yaşanan internet bağlantısı problemini böyle dile getirdi:

Öte yandan konuyu yakından takip etmeye devam ediyoruz. Konuyla ilgili bir gelişme yaşandığında ya da Turkcell tarafından bir açıklama yapıldığında detayları sizlerle paylaşacağız.

GÜNCELLEME: Turkcell, Twitter üzerinde yaptığı açıklamada bazı bölgelerde yaşanan sorun nedeniyle ses ve veri trafiğinde kesintiler yaşandığını sorunu çözmek üzere çalıştıklarını söyledi.