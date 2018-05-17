Son Dönemlerin En İlgi Çeken Kamera Özelliği: Bokeh Efekti

Şimdilerde fotoğraf çekmek tahmin edersiniz ki oldukça popüler bir hal aldı. Öyle ki doğa fotoğraflarından tutun da, okul tahtalarına kadar her yerde fotoğraf çekme ihtiyacı duyuyoruz. Bu noktada, son dönemlerde telefon fotoğrafçılığına odaklanan kişiler için oldukça ilgi çeken bir özelliği birlikte inceleyeceğiz.

Fotoğraf çekmek ihtiyaç mıdır yoksa bir hobi midir bilinmez, ancak günümüzde büyük bir önem taşır duruma geldi. Çektiğimiz fotoğraf sayısı artınca da, önceliklerimiz değişir ve yeteneklerimiz gelişir oldu. Diğer yandan farklı kamera özellikleri ve efektler fotoğraflarımızın bambaşka kimliklere bürünmesine fayda sağlıyor. Hal böyle olunca bizlerde sizin için son dönemlerde adından çokça söz ettiren ve araştırılan kamera özelliği olan Bokeh Efekti'ni ele aldık.

Profesyonel kamera çekimlerinden hepimizin aşina olduğu hayranlık yaratan özellik, yeni dönem akıllı telefonlarında da yer etmeye başladı. “Bokeh efekti” olarak adlandırılan bu özellik sayesinde, objenin kendisini net bir şekilde gösterirken, arkada kalan kısmı buğulandırabiliyoruz. Oldukça büyük ilgi gören bu özelliğin, fotoğrafları daha ilgi çekici bir hale getirdiği ise kişiye göre farklılık gösterse de bizce oldukça hoş duruyor.

Yoğun olarak çift kameralı akıllı telefonlarda bulunan özellik, gördüğü yoğun ilgi sebebiyle de artık tek kameralı telefonlarda da çeşitli uygulamalar yardımıyla kullanılabiliyor. Ancak burada ufak bir uyarıda bulunmamız gerekiyor, her ne kadar mobil marketlerden indirdiğimiz uygulamalar yardımıyla bu özellik kullanabilir olsa da, cihazınızın çok eski bir model olmaması önem taşıyor.

Yapay Zeka

Yapay zekanın gelişmesi ile birlikte bokeh efekti de çok daha kaliteli sunumlar vermeye başladı. İki kamera sayesinde alan derinliğini sağlayıp, öndeki insanı, hayvanı veya bir objeyi fark ederek bu alan dışındaki her yeri bulanıklaştırıyor. Bu da, asıl yakalanmak istenen fotoğrafın çok daha kaliteli olmasını sağlıyor.