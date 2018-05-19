Yeni Çıkan Telefonlar İçin Birbirinden Güzel Duvar Kağıtları

iPhone X'dan tutun da Honor 10'a kadar bu sene içerisinde çıkmış birçok telefon modeli için birbirinden güzel duvar kağıtlarını sizler için derledik.

Duvar kağıtları telefonlarımızda önem verdiğimiz, belki de tarzımızı telefona yansıttığımız nadir şeylerden biri. Bu sene içerisinde çıkan birçok modeli kapsayan listemizde, daha çıkmamış olan HTC U12 Plus modeline ait duvar kağıtları bile bulunmakta. Bağlantılara tıklayarak direkt olarak telefonunuza veya bilgisayar aracılığıyla indirebilirsiniz.

iPhone X ve iPhone 8

Aşağıda görmüş olduğunuz duvar kağıtlarını hem iPhone X'a hem de iPhone 8'e uyarlanmış şekilde indirebilirsiniz. iPhone X için bu bağlantıyı, iPhone 8 için ise bu bağlantıyı kullanarak duvar kağtlarını indirebilirsiniz.

Samsung Galaxy S9

Samsung'un yeni amiral gemisiyle uyumlu 19 duvar kağıdı bulunan bu dosyayı indirerek dilediğiniz görseli seçebilirsiniz. Görselleri bu bağlantıyı kullanarak indirebilirsiniz.

HTC U12 Plus

Henüz piyasaya çıkmamış olan HTC'nin yeni amiral gemisine ait duvar kağıtları da yayınlandı. HTC U12 Plus almayı düşünüyorsanız bu bağlantıyı kullanarak duvar kağıtlarına erkenden sahip olabilirsiniz.

Huawei Honor 10

Huawei'in alt markası olan Honor'un yeni amiral gemisi Honor 10'dan güzel satış rakamları geldiğini duymuştuk. Siz de Honor 10 sahibi iseniz bu bağlantıyı kullanarak duvar kağıtlarına sahip olabilirsiniz.

Huawei P20 Pro

Huawei'in son amiral gemisi P20 Pro için de birbirinden güzel duvar kağıtları yayınlanmış durumda. Bu bağlantıyı kullanarak siz de duvar kağıtlarına sahip olabilirsiniz.

OnePlus 5T

Çinli fiyat performans kralı OnePlus'ın 5T modeli için de birbirinden güzel duvar kağıtları yayınlanmış durumda. Bu bağlantıyı kullanarak duvar kağıtlarını indirebilirsiniz.

LG G7 ThinQ

LG'nin son olarak kullanıcıların beğenisine sunduğu LG G7 ThinQ için birbirinden güzel duvar kağıtları bulunmakta. Bu bağlantıyı kullanarak siz de duvar kağıtlarına sahip olabilirsiniz.

Bu sene çıkmış olan birçok model için duvar kağıtlarını sizlere sunduk, siz de bu telefonlardan birine sahipseniz ve yeni duvar kağıtları aramaktaysanız bu dosyaları indirebilirsiniz.