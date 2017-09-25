Daha yeni yayınlanmasına rağmen herkesin ilgisini çekmeyi başaran 5 ücretsiz oyun ve uygulamayı listeledik.

Okulların başlaması ile birlikte mobil oyunlara ilgi de giderek arttı. Bilgisayarları söküp okula götüremeyen oyuncular, teneffüs ve çeşitli araları oyun oynayarak geçirmek için telefonlarına sarılıyor, bazı uygulamalarla kafalarındaki soruları gideriyorlar. Bugün sizlere Android için çıkmış 5 yeni ücretsiz oyun ve uygulama paylaşacağım.

Stormbound: Kingdom Wars

Bağımsız bir geliştirici tarafından tasarlanmış bulmaca tarzı bir oyun. Savaşları bir dama tahtası üzerinde oynadığınız oyunda stratejik hamleler yaparak galip gelmeye çalışacaksınız. Tek oyunculu seçeneğinin yanında çok oyunculuğu seçeneği sayesinde rakiplerinize karşı stratejik bir deha olduğunuzu gösterebilir ve savaşın galibi olabilirsiniz.

MINT Browser

Yeni bir tarayıcı arayanlar için güzel ve etkili bir uygulama. Mahremiyet ve güvenlik konusunda verdiği destekle adından söz ettiren MINT Browser, parmak izi okuyucu gibi destekleri ile işlevsel bir tarayıcı olmaya aday.

Terra Battle 2

Final Fantasy’nin geliştiricisi Hironobu Sakaguchi’nin son oyunu olan Terra Battle, derin ve belirgin bir hikayeyle birlikte hoş özellikler sunuyor. Bulmaca tarzı savaş sistemi ve keşfetmeye yönelik dünyasıyla beğeneceğinizi düşündüğüm bir oyun.

Stickman Dismound 3 Heroes

Dünyaca ünlü Stickman’in yeni macerası yine dopdolu olarak devam ediyor. Hayatta kalmanın en efsane oyunlarından birisi olan Stickman, fizik sistemi ile platform oyunlarını sevenlerin vazgeçilmezi olmaya aday.

Zombie Smash: Yol Kill

Zombi ölülerinden yol yapmak istiyorsanız bu oyun tam size göre olacaktır. Popüler kültürün en ünlü karakterlerinden zombileri öldürerek ilerleyen oyunda, arabanızla en fazla zombiyi öldürmeye çalışacaksınız. Hoşça vakit geçirmek istiyorsanız bu oyun size bunu verecektir.