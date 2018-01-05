Müzik dinleme platformu Spotify, 5 ay gibi kısa bir sürede 10 milyon abone kazanarak toplamda 70 milyon aboneye ulaştı.

İnsanların müzik dinleme alışkanlıklarını önemli ölçüde değiştirip internetin olduğu her yerde (hatta olmadığı zamanlarda da) müziğe kolaylıkla ulaşabilmenin imkanını tanıyan Spotify, yeni bir yapı taşını geride bıraktı. Temmuz ayında 60 milyon kullanıcıya ulaşan şirket, yaklaşık 5 ayın ardından 70 milyon abone sayısına da ulaşmayı başardı. Aylık olarak ortalama 2 milyon abone sayısı ile yükselen Spotify, aktif kullanıcılarının toplam sayısıyla ilgili bir ayrıntı vermedi. Haziran ayında 140 milyona ulaşan aktif kullanıcı sayısının aynı oranda artış göstererek 160-165 milyon kişiye ulaştığı düşünülüyor.

Son birkaç ayda Sony Music, Universal Music Group ve Warning Music Group ile lisans anlaşmalarını yeniden görüşecek Spotify, Apple Music gibi rakip firmalardan tepki çekiyor olsa da uygun fiyatlı sunduğu premium hesaplarıyla rakiplerine fark atmaya devam ediyor.

Spotify bu yükselişini çok yakında kamuya açılarak devam ettirecek. Halka arz edilerek borsaya atılacak şirkete isterseniz siz de hissedar olabileceksiniz. Bu hamlesinden sonra piyasa değerinde çok yüksek bir artış olması beklenen Spotify’ın buradan aldığı güçle daha kaliteli projeler geliştirmesi bekleniyor.

Spotify, müzik platformu konusunda en yakın rakibine bile çok büyük farklar atmayı başardı. Şirket, sunduğu milyonlarca şarkı ve uygun fiyatlı premium desteği sayesinde ülkemiz dahil tüm dünyada yeni aboneler kazanmaya devam ediyor.