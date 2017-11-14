Öğrencileri doğayla barışık hale getiren yeni bir eğitim metodu olan waldorf okullarının sayısı, son yıllarda ülkemizde giderek artış gösterdi.

Son yıllarda eğitim sektörünün bir numaralı konusu ‘waldorf okulları’. Son 5 yıllık dönemde ülkemizde de yayılmaya başlayan bu okullar, öğrencilere doğayla iç içe olacakları bir öğrenim imkanı sunuyor.

Okulun temel amacı, çocukların doğayla ilişkisinin kuvvetlenmesi ve özgüvenli olarak yetişmeleri. Bu anlayıştan yola çıkılarak ülkemizde kurulan 8 anaokulunun ve ilkokulun öğretim verdiğini belirten okul kurucusu Ömer Özkan, şu açıklamalarda bulundu: "Eğitim konusunda dünyada iki akım var. Birincisi ‘çocukların yarış atı olduğu', ikincisi de ‘çocukların kendisi olduğu' akım. İkinci akım hızla yayılıyor. Bu okullar nasıl ayakta duruyor? Herkes maddi durumu kadar katkıda bulunuyor. Kimisi gelirinin yüzde 20'sini veriyor, kimisi de okulda eksik olan malzemeleri tamamlıyor."

Bu okullarda Milli Eğitim Bakanlığı müfredatının yanında 3-10 yaş arası öğrencilere 2 yabancı dil öğretiliyor ve dersler doğada işleniyor. Öğretmenlerin hepsi, waldorf eğitimi alan hocalardan oluşuyor. Anaokullarında renkli plastik oyuncaklardan ziyade tahtadan yapılmış materyaller kullanılıyor. Beslenme de tahmin edeceğiniz üzere tamamen organik gıdalarla yapılıyor.

Çocuklarla birlikte anne ve babanın da eğitilmesinin önemine vurgu yapan Özkan, velilerin Waldorf Pedagojisi eğitim seminerlerine katılma zorunluluklarının bulunduğunu söylüyor. Waldorf okullarının Avrupa’da 100 yıl öncesinde ortaya çıktığını fakat ülkemizde yeni yeni tanınmaya başladığını belirten Özkan, "Çiftçi toplumdan kopamayan ülkeler, doğaya karşı özlem duyuyor. Şehirde yaşayan veliler bu özlemle birlikte ‘Çocuğum böyle yaşamasın' diyerek bizlere geliyor. Veliler artık çocuklarının ekşimeyen yoğurt yemesini istemiyor. Küçük yaşta yarışa katılan çocuklar ergenlikte ağır bedeller ödüyor, hayatı kaçırıyor. Oysa bu anlayışla eğitilen çocuklar ileride de çok başarılı oluyorlar" şeklinde konuştu.

İlk olarak 1919 yılında açılan waldorf okullarının sayısı dünya genelinde 1000’i aşmış durumda, Türkiye’de ise 5 yıllık bir geçmişe sahip. Ülkemizde 8 tane bulunan bu okullar Antalya, Alanya, Muğla ve İstanbul’da hizmet veriyor.