Son Dönemin En İyi 5 Alternatif Torrent Sitesi!

Torrent kullanıcıları için 5 alternatif siteyi paylaştık. The Pirate Bay gibi devasa torrent sitelerine 5 güzel alternatifi listeledik.

Son yıllarda hükümetler torrent sitelerine karşı savaş açtılar. Birçok ünlü torrent sitesi önce kapandı, sonra yeniden açıldı derken her şey karman çorman oldu. Bu torrent sitelerinde milyonlarca film, dizi, oyun gibi içerikler var ve bunların birçoğunda telif hakkı var. Yine de bu telif hakkının yanında kullanılması tamamiyle yasal olan filmlerin de olduğunu söylemek gerekiyor. Bazı torrent kullanıcıları yalnızca telifsiz içerikler üzerinden indirim yapıyor. Yine de Torrent üzerinden bir içerik indirirken ürünlerin telif hakkı ile korunup korunmadığına göz atmanızı öneriyoruz.

Yaz aylarında telifsiz film, dizi gibi içeriklerle eğlenmenizi sağlayacak 5 alternatif torrent sitesi paylaşacağız.

Torlock

Telif konusunda en güvenilir sitelerden birisi Torlock’tur. Yalnızca doğrulanmış torrentlere yer vermeye çalışıyor. Hatta Torlock, bulduğunuz her rapor için size 1 dolar ödemeye bile hazır. Telif hakkı sahipleri ile profesyonel bir ilişki kurmaya çalışan Torlock, herhangi bir şirketten telif hakkı bildirimi gelirse bunu 3 iş günü içerisinde işleme koyarak torrent bağlantılarını veritabanından kaldırıyor.

iDope

Torrent dünyasının pek tanımadığı iDope, Android platformuna basit ve kullanılabilir arayüzü ile hizmet veriyor. iDope ile 12 milyondan fazla torrent dosyasına doğrudan erişebilir, evden uzaksanız ve canınız sıkılıyorsa telif hakkı olmayan müzik ve filmler arasından seçim yaparak hoş vakit geçirebilirsiniz.

Torrentz2.eu

Eski torrent kullanıcılarının iyi bildiği Torrentz2.eu, son yıllarda popülaritesini kaybetmiş olsa da 2012 ve 2015 yılının en popüler ikinci torrent sitesiydi.

isoHunt

Bir başka efsane torrent sitesi. Birçok kişinin kapandığını düşündüğü isoHunt, 110 milyon dolarlık ceza almasına rağmen farklı bir alan adı ile yeniden başladı. isoHunt’ı bu listedeki diğer sayfalardan ayıran özellik, son derece detaylandırılabilir arama bölümünün olması.

1337x.to

Sayfalarda estetik arıyorsanız, 2016 yılında yeniden elden geçen 1337x’i çok seveceksiniz. Eskiden çok popüler olan sayfa, 2015 yılında Google’ın indexlerinden çıkarılınca çok fazla kullanıcı kaydetti.

Önereceğimiz sayfalar bu kadar. Bu sayfalardan film, müzik veya oyun indirirken telif hakkına dikkat etmenizi öneriyoruz.