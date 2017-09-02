Piyasadaki Androidli Telefonların Şarj Performansları Nasıl?

Akıllı telefonları alırken günümüzde sorduğumuz en önemli sorulardan biri, şarj edildikten sonra telefonun batarya ömrünün nasıl olduğu. Bu da işlemcilerin optimize edilebildiği ve artık bunun sadece bataryanın "mAh" değerine bağlı olmadığı günümüzde kafa karıştırıcı bir soru haline geldi. Biz de bu yazımızda günümüz Android'li akıllı telefonlarının şarj performanslarının karşılaştırmalarını ele aldık.

Akıllı telefonlar her geçtiğimiz gün aklımızın almayacağı özelliklerle donatılıyor. Hem tasarımsal hem de farklı ihtiyaçlarla dolu akıllı telefonların günümüzdeki sorunu ise batarya problemleri. Yani satın alacağınız akıllı telefonun özellikleri nelerden oluşuyor olursa olsun, sabah fişten çektiğiniz telefonun öğlen şarjının bitmesi gerçekten can sıkıcı bir durum.

Peki günümüzdeki markaların amiral gemisi Android'li telefonları, şarj süresi açısından ne durumda. Techspot isimli bir donanım sitesi de aynı soruyu sormuş. Şu an akıllı telefon piyasasındaki Android telefonların belirli markalarına ait 10 modelle, 500 saatin üzerinde testler yapılmış. Yaklaşık 400 Dolar bandındaki telefonlardan oluşan bu 10 model üzerindeki yapılan testlerden de ilginç sonuçlar elde edilmiş. Yazımızın çok uzun olacağını ve epeyce detaylı sonuçların karşılaştırılmış hallerini içereceğini ve buradaki sonuçların sadece telefonların batarya ömürleri üzerine olduğunu önceden belirtelim. Hazırsanız başlıyoruz.

İnternette Dolaşma Testi

Öncelikle söylemek lazım, bu testler belirli "benchmark" uygulamaları aracılığıyla gerçekleştirilmiş. Yani internette dolaşma testlerinde kimse oturup telefonlarda internette dolaşmamış. İnternette dolaşma testi üç biçimde yapılmış durumda. Öncelikle aydınlatma sona çekilmiş biçimde Wi-Fi üzerinden 20 websitesini sürekli olarak arka arkaya açılmış. Daha sonra yine aynı şartlarda ancak daha gerçeğe uygun şekilde bir internette dolaşma senaryosuyla bir daha uygulanmış. Aynı testler bir de 4G veri bağlantısı açık halde tekrarlanmış. En son da farklı bir internet sörfü üzerinden daha çok işlemciye yüklenen bir benchmark programıyla yeniden denenmiş.

Görüldüğü üzere, Wi-Fi üzerinden 20 siteyi sürekli döndürerek ve ekran parlaklığının tam açık olduğu ilk testte batarya performansı konusunda Xiaomi Mi 6 net bir farkla öne geçmiş. Ancak testleri yapan siteye göre bu sonuçlar çok mantıklı olmayabilir, çünkü bu test gerçek hayatta bir insanın internette dolaşması senaryosunu yansıtmıyor. Sonrasında daha mantıklı bir senaryoya göre test aynı şartlarla yeniden yapılmış.

Gerçek bir kullanıcının ortalama bir internette dolaşmasına daha benzer senaryoyla yapılan testlerde, Xiaomi Mi 6'nın temel süresinde bir değişim yokken, Huawei Mate 9 ve Exynos işlemcili Samsung Galaxy S8+ resmen parlamış ve birinciliği Mi 6'dan almışa benziyor. Ancak şu aşamaya göre HTC U Ultra ve HTC U11 gibi modeller dışında bu anlamda çok da sınıfta kalan bir model yok gibi görülüyor.

Wi-Fi testleri bitirildikten sonra ardından veri bağlantısıyla yapılan testlere geçiyoruz. Bu noktada siteleri dolaşma mantığı bir öncekiyle aynı olmasına rağmen, bağlantıyı sadece Wi-Fi'dan veri bağlantısına geçirmek bile test sonuçlarını genel anlamda inanılmaz aşağıya çektiği gözlenebiliyor. Burada sadece önceki test sonuçlarıyla benzer bir sonuçla çıkan Huawei P10 göze çarpıyor. Bu arada testlerde Wi-Fi bağlantısına göre 4G veri bağlantısının ortalama %16 daha fazla şarj yediği de ortaya çıkmış. Yani şarjınız azsa ve internete ulaşmaya çalışıyorsanız, veriyi açmak yerine Wi-Fi bağlantısı bulmak daha verimli gibi görünüyor.

Testlerde en çok Wi-Fi'ya göre düşüşün %27 oranla Exynos işlemcili Samsung Galaxy S8+ olduğu da göze çarpıyor. Snapdragon işlemcili diğer rakiplerin ise %19-%24 arası bir düşüş aralığına sahip olmasıyla da anlaşılıyor ki, Snapdragon hala enerji tasarrufu anlamında iyi iş çıkarmayı başarıyor.

Basemark Web 3.0 daha önceki testler gibi telefonu deneyen bir benchmark uygulaması. Ancak diğer yapılanlara göre internette dolaşırken GPU ve CPU'ya yüklenmeyi de ihmal etmiyor. Bu işlemciyle daha haşır neşir benchmark uygulamasıyla yapılan testten Motorola Moto Z2 Play'in sağ çıkmasını ise site, cihazın çip üzerinde sistem barındırmamasına bağlıyor. Ancak ne olursa olsun biraz daha işlemciye yüklenen ağır siteler açmak, şarj ömründe ciddi değişiklikler yaratıyor.

Günlük kullanım üzerine "benchmark" testleri

Bu noktadaki testlerin çoğu günlük kullanımı taklit eden benchmark testleri. Farklı uygulamalar aracılığıyla yapılan testlerde aslında sadece internette dolaşmaktansa daha gerçekçi sonuçları gördüğümüzü de söyleyebiliriz. Buradaki ilk test PCMark isimli uygulamayla gerçekleştiriliyor. Genelde günlük kullanım testleri için, epeyce güvenilir olduğu iddia edilen bu uygulama üzerinden 2 farklı test yapılıyor.

PCMark-Günlük Kullanım

Bu sefer ekran aydınlatması normal yüksekten daha da yükseğe çevrilmiş ve Wi-Fi açık halde olarak ilk PCMark testi yapılmış. Test tamamen günlük akıllı telefon kullanım senaryosuyla bir kullanım sonucunu ele alıyor. Bu sonuçlar aslında batarya kullanımıyla ilgili en dikkate alınması gereken sonuçlardan biri. Burada Motorola Moto Z2 Play'in ezici üstünlüğü açıkça görülebiliyor. Xiaomi Mi 6 yine saygı duyulabilir bir sonuçla ikinci sıradaki yerine oturmuş. HTC U Ultra ise maalesef hala yerlerde geziniyor.

İkinci PCMark testi ise uygulamaya gelen yeni bir özellik aracılığıyla yapılmış. Bu noktada uygulama testleri işlemciyi daha çok yorarak devam ettiriyor. Önceki testle fazla farklı sonuçlara ulaşmasa da Google Pixel XL, bu işlemci yorucu teste dayanamayıp bir iki sıra aşağıya kaymış gibi gözüküyor.

GFXBench-Oyun oynama ve Grafik Performans

GFXBench daha grafiksel performans üzerine test yapan bir "benchmark" uygulaması. Bu alanda da mobil oyuncuların cihazlardan beklentisinin ne olması gerektiği üzerine, kullanıcılara testler güzel fikirler veriyor. Bu noktada yine oyuncuların tercihi batarya dayanıklılığı açısından Moto Z2 Play ve OnePlus 5 olacakmış gibi gözüküyor. Yine de "benchmark" testlerinin Moto Z2 Play üzerine, testi yapan siteye göre mantıklı sonuçlar vermesi beklenmiyor. O yüzden OnePlus 5'ın performansı burada övülmeye daha değer gibi duruyor.

Önceki teste göre daha fazla işlemci gücü sömürmeye odaklanan Manhattan 3.1 testine geçiyoruz. Bu noktada yine genel bir düşüş olduğu ortada. Yine grafik odaklı bir test olsa da, ilginç bir şekilde bu sefer HTC U11 iyi bir ikincilik kazanmışa benziyor. Yine de işlemciyi çok yoran oyunlarda, bu testten modellerimizin batarya ömrü açısından çok da başarılı çıktığını düşünmüyoruz.

Video Oynatma ve Yüksek Kaliteli Video Yayını İzleme

Video Oynatma

Şu ana kadar bütün testler bataryaların ne kadar sürede şarjının bittiği üzerineydi. Ancak bu noktada her telefonun ekran özelliklerinin aynı olmadığını dikkate almak lazım. O yüzden buradaki testte ekranın parlaklığına göre batarya ömrünü harcaması üzerine bir puanlama yapılmış. Parlaklık ayarı %100'de MX Player üzerinden "1080p" bir video oynatılarak dikkatli ölçümler yapılmış. Bu sefer OnePlus 5'ın dikkate değer bir biçimde birinci sıraya çıktığı görülüyor. Yine de Moto Z2 Play'le arasında küçük bir farkla bu noktaya yerleşmiş. HTC U11 ve HTC U Ultra dışında diğer modellerin aldığı puanlamalar yine de fena değil.

Yüksek Kaliteli Yayın İzleme

Bu sefer elimizde bir "benchmark" testinden öte gerçek bir test var. O da internetten 4K video izleme. Çünkü yüksek bir bant genişliğinde interneti kullanırken işlemciyi de epeyce yormuş oluyorsunuz. Bu noktada OnePlus 5 iyi bir performansla öne çıkmış. HTC U Ultra yine sonlarda oynarken, Moto Z2 Play sürekli birinciliğine burada elveda edip orta sıralara uğurlanmış gibi gözüküyor.

Kullanırken Şarj Etme ve Şarj Süreleri

Bu tablo karşılaştırılan modellerin 0'dan %100'e olan, dakika bazında toplam şarj sürelerini gösteriyor. Bu zaten cihazları araştırdığınızda bulunabilecek bir bilgi. Ancak şimdilik bir sonraki tablo için gayet önemli.

Buradaki testimizde karşılaştırılan cihazların %20'lik bir şarj değerindeyken kullanılarak şarja takılıp %80'e kadar ulaşmaları beklenmiş. Sonuçlar fena değil. Öncelikle OnePlus 5 burada hızlı şarj etme özelliğinin hakkını vermiş. Ancak bir önceki tabloya göre Moto Z2 Play ve HTC U Ultra için maalesef bir şey değişmemiş.

E Yani Sonuç Olarak?

Tüm bu duruma göre uygulanmış testlerden de genel anlamda bir sonuç karşılaştırılması yapılmış. Öncelikle günlük kullanıma göre olan sonuçları yüzdelik anlamda değerlendirirsek:

Günlük kullanımda Huawei Mate 9'un batarya kapasitesinin çok iyi olduğu sonucuna ulaşabiliriz. Her ne kadar işlemci yoran ağır testlerde Moto Z2 Play genel anlamda birinci çıkmayı başarıyorsa da gündelik bir kullanıcıysanız, Huawei Mate 9 batarya performansı açısından beklentilerinizi karşılayacaktır.

Genel sonuçlara gelmeden önce, işlemciye yüklenen testlerin genel sonucuna ise şöyle bir bakalım:

Bu noktada da yüksek seviye performans arayışında olup, bir yandan da bataryalarının bitmesini istemeyenler için Moto Z2 Play çok iyi bir tercih gibi duruyor. Zaten yüzdelik karşılaştırmada da kendisi %108'lik bir skorla diğer tüm cihazların üzerine basıp geçiyor. Genel sonuçlara geçecek olursak, günlük kullanım, ağır işlemci performansı, oyunculara ve telefondan yüksek kaliteli video izlemeyi sevenlere yönelik tüm testler bir araya getirildiğinde ilk sırada yine kim var? Hemen bakalım:

Evet, yüzdelik anlamda tüm testlerin genel ortalamalarına bakılırsa, şu an piyasadaki amiral gemisi Android'li akıllı telefonlar içerisinde batarya ömrü açısından en iyi telefon Motorola Moto Z2 Play gibi duruyor. Ancak bu noktaya gelene kadar farklı testlerle de kanıtlandığı gibi bu, duruma göre değişebilir. Yani sizin telefonu kullanım sıkılığınız, kullandığınız uygulamalar ve kullanma şekliniz batarya performansını da duruma göre etkileyebilecek faktörler. E işlemcilerin enerji optimizasyonları ve bataryaların "mAh" değerleri de ayrı bir belirleyici. Yine de batarya performansını amiral gemisi telefonlardan öte, sırf bunun için üretilmiş akıllı telefonlardan beklemek daha akıllıca gibi duruyor.

Bu uzun yazının sonuna gelebildiyseniz, siz ne düşünüyorsunuz? Karşılaştırılan akıllı telefonlar arasında kullandığınız var mı ve testin sonuçlarını doğru buluyor musunuz?