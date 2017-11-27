İzleyenleri ekrana kilitlercesine yaptığı video paylaşımlarıyla birçoğumuzun sempatisini kazanan yeni YouTuber’ımızdan biraz sitem biraz da teşekkür temalı yeni bir video geldi.

Onu henüz hepiniz tanımıyorsunuz, fakat artık birçoğunuzun tanıdığına eminim. Geçtiğimiz hafta içerisinde kendisiyle ilgili bir makale hazırlamış, biz izleyenleri hipnotize edecek türden yaptığı paylaşımlarından bahsetmiştik. Yanlış hatırlamıyorsam o zamanlar 6 bin civarında abonesi olan YouTuber Banu Berberoğlu, bu süre içerisinde abone sayısını 20 bine kadar yükseltmiş durumda.

Bizim dışımızda birkaç sitenin daha kendisinden bahsetmesiyle birlikte ufak çaplı bir popülerliğe erişen Banu Berberoğlu, geçtiğimiz cumartesi günü içerisinde sitem ve teşekkür barındıran yeni bir video daha yayınladı. Özellikle de Twitter’da kendisine yapılan ağır eleştirilerden dolayı erkek arkadaşı Mehmet’le olan vlog videolarını kaldırdığını belirten yeni YouTuber’ımız, videosunun bazı kısımlarında da Webtekno ekibi olarak bizlere teşekkürlerini iletmiş.

Video konusunda kısa sayılmayacak geçmişe sahip bir ekip olarak kendisine tavsiyemiz, yapılan her olumsuz eleştirinin motivasyonunu düşürmesi yerine bunu avantaja çevirerek kendisini olumlu yönde geliştirmesi yönünde. Zira bize de zamanında bir kısım internet kullanıcısı demediğini bırakmamıştı. Şu anda ise Türkiye’nin teknoloji alanında en fazla, genel olarak da yüksek takipçi sayısına sahip kanallarından bir tanesi olduk. Eğer motivasyonumuz düşseydi ve tarzımızdan ödün verseydik, belki de bunca başarıya erişemeyecektik.

Sizleri Banu’nun yayınladığı son video ile baş başa bırakıyorum.