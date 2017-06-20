Google tarafından çok da uzun olmayan bir süre önce tanıtılan Allo ve Duo iletişim uygulamaları, son güncellemeyle birbirlerine entegre hale geldiler.

Google tarafından geçen yıl Mayıs ayında tanıtılan Google Allo ve Duo uygulamaları, o dönem oldukça tepki çekmişti. Mesajlaşma uygulaması olan Allo ve görüntülü konuşma uygulaması olan Duo ikilisi, çıktıkları dönemde benzer uygulamaların sahip olduğu gayet ciddi özelliklere sahip değillerdi ve bu nedenle kullanılması mümkün değildi.

Zaman içinde aldıkları güncellemelerle hem Allo işlevsel hale geldi, hem de Duo’ya sesli arama gibi özellikler eklendi. Şimdi de Allo’ya gelen son güncelleme ile, karşılıklı mesajlaştığınız kişiyi Duo üzerinden aramak için doğrudan oraya yönlendiren bir bağlantı eklendi. Bu eklenti sayesinde iki farklı uygulama kullanma zahmeti daha da azalmış oldu.

Google Allo ve Duo uygulamalarından sorumlu Amit Fulay, bu tweeti ile güncellemeyi duyurdu:

Allo ve Duo için Android ve iOS linklerine alttan ulaşabilirsiniz.

Android:

iOS: