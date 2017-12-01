Galaxy Note 8 Kamerası Artık Çok Daha 'Sezgisel' Çalışıyor

Samsung, yayınladığı son yazılım güncellemesi ile Galaxy Note 8'in kamera uygulamasını çok daha sezgisel hale getirdi.

Samsung, piyasaya en son çıkardığı amiral gemisi Galaxy Note 8 için yeni bir güncelleme yayınladı. Sürüm notlarında yalnızca kararlılık ve performans iyileştirmeleri yazsa da yeni güncelleme cihaza bazı yeni özellikler kazandırdı.

Bu özelliklerden en göze çarpanı Live Focus(canlı odak) özelliğinin daha sezgisel çalışması oldu. Artık bir fotoğraf çekerken doğru ışıkta ve nesneye doğru mesafede olduğunuzda, ekranda sarı bir arka plan içinde ‘canlı odak hazır’ uyarısı alıyorsunuz.

Eğer fotoğraf çekmek istediğiniz nesneye fazla yaklaşırsanız, Samsung’un kamera uygulaması nesneden uzaklaşmanız için sizi uyarıyor. Aynı şey ışığın yeterli olmadığı mekanlarda da geçerli.

Nesneye mükemmel uzaklıktasınız, ışığınız da çok iyi fakat arka plan istediğiniz yoğunlukta bulanıklaşmadı mı? Artık o da sorun değil. Ekranda bulunan arka plan bulanıklığı yazısının altındaki ‘+’ ve ‘-’ simgelerine dokunarak arka plan bulanıklığını ayarlayabilirsiniz.

Galaxy Note 8 yazılımsal olarak üzerinde iyi çalışılmış bir cihaz ve kullanıcıların şu ana kadar ciddi bir kararlılık sorunu yaşadıkları söylenemez. Cihazın iyi durumda olması, Samsung’a mevcut özellikleri geliştirmesi için fırsat tanıyor.