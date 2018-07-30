Google'ın sanal gerçeklik gözlüğü Daydream VR'a gelen yeni bir güncelleme, gözlük üzerinden Chrome tarayıcısını açmanızı sağlayacak.

Google Chrome daha öncelerinde de web VR içeriğini görüntüleyebilmekteydi ancak zamanla bazı sorunlar yaşandı. Bu nedenle bir süredir Chrome tarayıcısı direkt olarak Daydream gözlüğü üzerinden başlatılamıyor. Yani telefonunuzda istediğiniz sayfayı açmak ve daha sonra telefonunuzu VR gözlüğe yerleştirmeniz gerekiyordu.

Bu tip hatalar, Daydream gibi tamamen bağımsız olan gözlüklerde yaşanan deneyimi olumsuz etkilemektedir. Google, bugün Chrome'un artık Daydream ile tam uyumlu olduğunu ve Chrome'u tamamen VR gözlük üzerinden açabileceğinizi ve kullanabileceğinizi duyurdu. Güncellemeyi Google Play üzerinden yaparak Chrome keyfini sınırsız bir şekilde yaşayabilirsiniz.

Şirketten yapılan açıklamada, "Gizli moddan, kayıtlı yer işaretlerine kadar sevdiğiniz tüm Chrome özelliklerine artık Daydream kulaklığınız üzerinden erişilebileceksiniz" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca sinema modu gibi Daydream'e özgü birkaç özellik eklendiği belirtildi.