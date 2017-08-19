Güncelleme sayesinde artık kolay bir şekilde fotoğraf ve video kullanarak yanıt verebileceksiniz.

Instagram'ın yeni özelliği Android ve iOS platformalarına 10.34 sürümleriyle geliyor. Bu sürümle size gelen bir içeriğe direkt olarak fotoğraf veya video ile yanıt verebileceksiniz. Karşınızdaki size bir mesaj, gönderi veya fotoğraf gönderdiği zaman alt kısımda "yanıtla" kısmı çıkacak ve tıkladığınızda direkt olarak kamera açılacak. Üstelik göndereceğiniz fotoğraf veya videoda karşınızdakinin gönderdiği fotoğrafı da bir nevi sticker olarak kullanabileceksiniz.

Doğrudan gönderilere bir resim veya video aracılığıyla yanıt vermenin yanısıra bölünmüş bir ekran yanıtı gönderebilirsiniz. Yanıtınızı daha komik hallerde gönderebilirsiniz. Yepyeni stickerları kullanabilir veya size gönderilen fotoğraf üzerinde oynamalar yapabilirsiniz.

Güncellemenin de size gelip gelmediğini öğrenmek için App Store ve Play Store'dan kontrol edebilirsiniz. Ayrıca uygulama detaylarından da sürümünü öğrenebilir ve 10.34 numaralı sürümse güncelleyebilirsiniz.