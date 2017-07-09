Son Güncelleme ile Snapchat'e Yeni Özellikler Eklendi

Kendi alanında devrim yaratan ve bir ilk olan Snapchat, getirilen güncellemeyle ufak çaplı yeni özelliklere sahip oldu.

Görüntülü ve yazılı mesajlaşma uygulaması ve bir tür sosyal medya olan Snapchat, yeni güncellemesiyle ilginç özelliklere sahip oldu.

İlk özellik olarak bildiğiniz üzere belirli bölgelerde aktive olan geo filtrelerin arasına kendiniz de ekleme yapabileceksiniz. Düğününüz, mezuniyetiniz ya da başka tür bir etkinlik eklenebilir. Bunu yapabilmek için uygulamanın içerisinden 5.99 dolardan başlayan ücreti ödemeniz gerekiyor.

Paperclip adı verilen özellik ile snaplerinize link eklemeniz mümkün hale geliyor. Görüntüleyen kişiler snapi yukarı doğru sürükleyerek linkteki sayfaya doğrudan ulaşabiliyor.

Bir diğer özellik olan Backdrops, fotoğrafınızda kişileri seçtikten sonra geri kalan alana saydam bir filtre eklemenizi sağlıyor.

Son eklenen özellik olarak da snaplerde sesleri değiştirmenize yarayan filtre mevcut.

Uygulamanızı hala güncellemediyseniz alttaki işletim sisteminize uygun linke tıklayarak güncellemenin ulaşıp ulaşmadığını kontrol edebilirsiniz.

Tüm bu özellikleri alttaki videoyu izleyerek öğrenebilirsiniz.