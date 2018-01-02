iPhone’lardaki Tek Elle Klavye Özelliği Nasıl Kullanılır?

iOS kullanıcılarının dertlerine derman olan ve özellikle büyük ekranlı iPhone’ların tek elle kullanımını kolaylaştıran yeni klavye arayüzünü gizlendiği yerden çıkartmanız için yapmanız gerekenleri anlatıyoruz.

Başta büyük ekranlı iPhone’lar olmak üzere iOS kullanıcılarının tek elle klavye kullanma sorununa çözüm geldi. iOS’un son güncellemesiyle birlikte gelen özellik, sağ ya da sol elini kullananlar için büyük avantaj sağlıyor. Ancak Apple bu klavye arayüzüne erişmeniz için biraz çetrefilli yollar tercih etmiş gibi görünüyor. Bir dizi basit işlemden sonra, nereye gidip hangi seçeneği aktif edeceğinizi öğrenince siz de bu özelliği kullanabilirsiniz.

Ekranın sağına ya da soluna yaslanmış klavye sayesinde, kullandığınız elinizin baş parmağı bütün alfabeye hakim olacak. Ne yazık ki tek elle kullanılabilen bir iPad klavyesi yok, çünkü iPad’leri tek elle kullanmıyoruz.

Şaka bir yana, gelin iPhone’nunuzda tek elle nasıl klavye kullanılır, detaylarına bir bakalım:

Klavyenin altında bulunan dünya simgesine dokunun. Bu örnek iPhone X’da şöyle gözüküyor:

Diğer iPhone’larda da bu şekilde görebilirsiniz:

Bu ikona basılı tutup parmağınızı kaldırmadan yukarı kaydırın. Açılan menüde üç farklı klavye ikonu göreceksiniz:

Birisi hemen aşağıdaki gibi klavyenizi sağa yaslamaya yarıyor:

Diğeri de tahmin edeceğiniz üzere klavyeyi sola yaslıyor:

Tek elle kullanılan klavyeyi her seferinde açmakla uğraşmamak için varsayılan yapabilirsiniz. Bunun için Ayarlar > Genel > Klavye menüsünde bir ayar göreceksiniz:

Hepsi bu kadar :)