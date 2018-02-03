"İstikrarlı kripto para" olarak lanse edilen Tether nedir? Hakkındaki iddialar nelerdir?

Bitcoin'in geçtiğimiz yıl içerisindeki aşırı yükselişi ve daha sonrada geçtiğimiz ay boyunca inanılmaz düşüşü, kripto paraların istikrarlılığıyla ilgili bir çok soru uyandırmıştı. Bu anlamda "istikrarlı kripto para birimi" olarak piyasaya sürülen Tether, yatırımcıların oldukça ilgisini çekmişti. Şimdi ise Tether'ın güvenilirliği sorgulanıyor; Bitcoin'un fiyatını ve diğer birçok sanal para Borsasını şiddetli bir şekilde etkileyebileceğine ilişkin endişeler artıyor.

2015'de kurulan Tether, her ne kadar bu anlamda bir güven elde etse de, son dönemlerde hakkındaki iddialarla ve gerçekleştirilen bir takım yaptırımlarla yatırımcıların güveninin bu kripto para birimine azaldığı gözlenebiliyor. Özellikle de ABD'de Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu'nun (CFTC) Tether'ı destekleyen sanal para Borsası Bitfinex ve Tether'ın kurucularına 6 Aralık'ta mahkeme celbi gönderdiğinin açıklanması yatırımcıları oldukça korkuttu.

Tether nedir? Genel iddia ve şüpheler ne yönde?

Peki nedir bu Tether? USDT olarak da bilinen Tether, üç yıl önce işlem görmeye başlayan bir sanal para. Tether'ın arkasındaki şirket sanal paranın dolara sabitlenmiş olduğunu iddia ediyor. Dolayısıyla Tether'de istenilen hem doların istikrarına sahip olması hem de dijital para olarak kullanılabilmesi. Bunun anlamı ise yatırımcıların birbirinden farklı sanal paraları dolara çevirme ihtiyacı duymadan, hızlı ve ucuz bir şekilde platformlar arasında aktarabilecek olması.

Birçok platformun, kripto paralara yönelik temkinli duruşlarından dolayı geleneksel bankalarla iş yaparken sorunlarla karşılaşmaları nedeniyle Tether, istikrarlı bir alternatif sunmayı amaçlıyor. Bu nedenle bu gizemli kripto paranın Bitcoin alımı yapılan (Bitfinex gibi) internet sitelerinde dolar yerine geniş çaplı bir kullanımı bulunuyor. Tether Limited'in iddiasına göre şirketin tüm sanal paraları için her zaman dolar karşılığı/rezervi bulunuyor.

Şüpheciler ise şirketin bunu kanıtlamak üzere, Tether yetkililerinin herhangi bir kanıt sunmadığını ve hesaplarının denetlenmediğini ileri sürüyorlar. Tether'ın sözcüsü Ronn Torossian, Aralık ayında yaptığı bir açıklamada şirketin mümkün olan en kısa zamanda tam denetim raporunun yayınlanacağını söylemişti. Ancak yayınlanması söz verilen resmi rapor hala ortada yok.

Yine de Eylül ayında denetim şirketi Friedman LLP'nin, bir ara dönem raporuna göre şirketin 15 Eylül itibariyle 442.9 milyon dolarlık nakdi bulunuyor ve Tether paralarının tamamını karşılıyordu. Buna karşın New York Times'a konuşan dijital para uzmanı bir hukukçu, söz konusu evrağın Tether paralarının dolarla desteklendiğini kanıtlayacak şekilde yazılmamış olduğunu ifade etmişti.

Bitfinex ve Tether arasındaki bağlantı ne?





Peki Tether ve Bitfinex'e yönelik iddialar ne? Onu da şöyle açıklayalım: Tether ve dünyanın en büyük Bitcoin Borsalarından Bitfinex arasındaki bağlantıya yönelik çok spekülasyon oldu. Bloomberg HT'ye göre Ne Tether'ın ne de Bitfinex'in internet sitesinde bu şirketlerin merkezlerinin nerede olduğu ya da yetkinin kimde olduğu ile ilgili bir bilgi bulunmuyor. Bitfinex'in de sözcüsü olan Torossian, Aralık açıklamasında her iki şirketin CEO'sunun Jan Ludovicus van der Velde olduğunu belirtmişti. Ayrıca Coindesk'e göre Torossian, şirketin strateji müdürünün Phil Potter, CFO'sunun Giancarlı Devasini olduğunu da söyledi. Ancak bu isimlerden bugüne kadar ne tam anlamıyla bir bilgi geldi ne de resmi bir açıklama yaptılar.

Tetherların nasıl üretildiği net değil, fakat traderların her bir sanal paranın 1 dolar değerinde olduğunu düşünüyor. IPC Systems Inc. adlı şirketler arası finansal kominikasyon hizmeti veren bir şirketin ürün yöneticisi Barry Leybovich, geçtiğimiz ay Bitcoin'un Bitfinex'te Tether parasıyla işlem görmesinin Bitcoin fiyatlarının yükselmesinde etkili olduğunu belirtmişti.

Yatırımcıların Tether'la ilgili genel korku ve şüphesi ne üzerine?

Tetherla ilgili En büyük endişenin rezervleriyle ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Sadece Ocak ayında 850 milyon dolar değerinde Tether üretildi ve bu üretimin esaslı bir şekilde desteklenmediği ve belgelerin yeterince kanıt içermediğine ilişkin korkular hakim. Ayrıca eğer bankada yeterli para bulunmuyorsa, Tether parasının değerinin belirleyicisinin ABD Doları yerine piyasa olması gerekiyor. Bu anlamda rezerv endişesi de mantıklı bir çerçeveye oturuyor.

Eğer korkulan olurda Tether'ın fiyatı çökerse ve traderlar Tether'a olan güvenini kaybederse bu durum Bitcoin'in de sert düşüşüne yol açabilir. Bu durumda Wired'ın deyişiyle “Para çekmek üzere banka gişelerine akın etmenin kripto versiyonu” yaşanabilir. Bitcoin alımındaki dünya çapındaki geniş kullanımı dikkate alındığında Tether, bazı sanal para borsalarının çökmesine bile neden olabilir.

Peki Tether'a yönelik şüpheler ne zaman başladı?

Aslında bu şüpheler kripto para dünyasında yeni yayılan ve Bitfinex'ed kullanıcı adlı kimliği belirsiz bir kişinin yayınladığı rapor ile başladı. Bu rapor ise Tether'ın Bitcoin'un fiyatını düşmemesi için destekliyor olabileceği şüphelerini doğurdu. Rapordaki istatistiksel analize göre Tether'ın sürüldüğü zamanlar Bitcoin fiyatlarındaki düşüşlere denk geliyor.

İsimsiz raporda “Tether'ın piyasa koşullarına göre para ihraç etmesinin yerine organik bir büyüme sürecinde olması ihtimali oldukça düşük.” ifadesi yer alıyor. Bitfinex'ed, Medium üzerinden yaptığı bir değerlendirmede Bitfinex'in Tether parası yarattığı ve bunları Bitcoin almak üzere kullanarak fiyatları artırdığını iddia etti. Tabii bu iddiaların karşısında Tether yetkililerinin de önemli bir argümanı da yok değil.

Bitfinex'ed kullanıcı adlı ve kimliği bilinmeyen bir kişiden gelen bu iddiaların, öylesine ortaya atılan iddialar olduğu da, Tether'ın sözcüsü Ronn Torossian tarafından bolca söyleniyor. Bitfinex'ed'in sunduğu raporlar oldukça ikna edici olsa da, kimliğini açıklayana kadar fazla ciddiye alınmayacak. Yine de yatırımcıların dikkatli olması gerekiyor.

Sonuç olarak

Şu aşamada Tether'a yatırım yapın veya yapmayın gibi bir tavsiye vermek için çok erken. Sonuçta iki tarafında birbirine yönelik iddiaları, maalesef altı doldurulmamış iddialar. Ancak Bitfinex ve Tether'ın süreç içerisinde kendilerini hem yatırımcıya hem de CFTC'ye temize çıkarması gerekiyor. Yani şu an için en güzeli ABD'deki dava sürecini beklemek. Dava süreciyle beraber de ortaya daha temeli kesin kanıtlarda konulacaktır.