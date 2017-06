Son dönemlerde gündemden düşmeyen, ilginç bir YouTube kanalı olan ve İlluminati ile bağlantısı olduğu iddia edilen Poppy gerçekte kim ve neden bu kadar popüler oldu?

Eğer ara sıra YouTube'a girdiğinizde 'Trendler' sekmesine tıklıyorsanız muhakkak Poppy ile ilgili bir video görmüşsünüzdür. Öyle ki İlluminati ile bağlantısı olduğu iddia edilen Poppy, YouTube'da çektiği kısa videoların içerdiği subliminal mesajlarla tanınıyor. Peki Poppy aslında kimdir ve neden bu kadar popüler?

Poppy adına sahip YouTuber, aslında 1995 doğumlu Moriah Pereira'ın ta kendisi. Pereira'nın adını Google'da arattığınızda ise kendi adına dair herhangi bir ize ulaşamamakla birlikte sadece Poppy tarafından yapılan içeriklere sahip olduğunu görüyorsunuz. Yıllarca dans ve müzik eğitimi alan Pereira, şu anda Poppy isimli karakteri canlandırıyor ve şarkılarını bu isimle yayınlıyor.

Poppy'i YouTube'daki ilginç videolarıyla tanısak da aslında Poppy aniden internet için yaratılan bir karakter değil. Moriah Pereira'nın adını Google'da arattığınızda karşınıza çıkan bağlantılardan geçtiğimiz yıllarda 'Poppy' ve 'Everybody wants be Poppy' isimli TV dizilerinde rol aldığını görüyorsunuz.

Poppy'nin tanınmasını esas sağlayan şey ne?

Aslında hiçkimse Poppy'nin YouTube öncesinde var olduğunu bilmiyor ancak Poppy, sonradan YouTube dünyasına giren bir hanımkızımız. 10 dakikalık 'I am Poppy' dediği videosuyla şöhret olan Poppy, sürekli üçgen olan şeyler kullanıyor ve şeytan gibi subliminal şeyleri çağrıştıran detaylara değiniyor. İnternet sitesinde öğeyi denetle yaptığınızda ise kodlar alanında İlluminati sembolünü fazlasıyla anımsatan bir şey görüyorsunuz. Ayrıca Poppy'nin videoları bazen ürkütücü de olabiliyor.

Poppy elbette bir şarkıcı ve kendisine ait bir YouTube kanalı da var. Ancak işin ilginci burada paylaştığı videolar da bir hayli mesaj içeriyor hatta bir videosunda şeytanla birlikte dans ediyor.

Poppy'nin tam olarak kim olduğunu ve ne amaçla internette olduğunu bilemiyoruz ama Poppy'nin geçtiğimiz yıllarda da var olan bir karakter olduğunu hesaba katarsak YouTube'tan prim yapmaya çalışan bir kız olmadığını söyleyebiliriz.

Bu arada Poppy ile ilgili Facebook'ta hazırladığımız videoyu da hemen aşağıdan izleyebilirsiniz: