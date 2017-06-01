Gözde Arkadaşlık Uygulaması ModelClub Türkiye'de!

İngiltere merkezli popüler arkadaşlık uygulaması ModelClub hızlı yükselişine Türkiye’deki kullanıcılara hizmet vererek devam ediyor.

Bu zamana dek aktif olarak kullanıldığı aylar içerisinde; CEO’lar, üst düzey yöneticiler, yatırımcılar, girişimciler, güzellik kraliçeleri, mankenler, foto modeller, süper modeller, ünlüler, doktorlar, avukatlar ve daha pek çok başarılı kişiyi bir araya getiren İngiliz ModelClub uygulaması Türkiye’deki kullanıcıların hizmetine sunuldu.

Kullanıma sunulalı henüz 1 ay olmasına rağmen Instagram tarzındaki tasarım çizgileri ve video ağırlıklı profilleri ile beğenileri toplayan uygulama, Avrupa’dan Ortadoğu’ya kadar geniş bir coğrafyada günlük 10 bin aktif kullanıcıya ulaştı.

ModelClub uygulaması, geliştiricisi İngiliz merkezli Harlex Projects'nın açıklamasına göre, internet üzerinden arkadaşlık arayan başarılı erkeklerle çekici kadınları bir araya getirmeyi amaçlıyor. Uygulamanın şu anki kullanıcı kitlesini “hırslı, başarılı, çekici ve zengin” olarak tanımlayan şirket, önümüzdeki aylarda Avrupa, Türkiye, Rusya ve Orta Doğu’da daha çok büyümeyi ve çok daha nitelikli kullanıcı kitlesine sahip olmayı planlıyor.





Kullanıcıları uygulamayı kullandıkları andan itibaren daha kaliteli hizmet almalarını isteyen firma, karşılaşılan her profilinin %100’lük bir oranla gerçek insanlara ait olduğunu belirtiyor.

ModelClub’da kadınlar kısa bir videolarını göndererek hesaplarını onaylattıktan sonra konuşmaya başlayabilirken, erkeklerin chat ve video-chat yapabilmek için ayda 50 dolar ücret ödemeleri gerekiyor. Firma bu özelliği ile güvenli bir ortam sunduğunu belirtiyor.

Ayrıca uygulama 7/24 canlı müşteri hizmeti sunuyor ve hesap yöneticileri tüm şikayetleri anında değerlendirerek kullanıcı memnuniyetinin üst düzeyde olmasını sağlıyorlar.

Android ve iOS için yayımlanan ModelClub uygulamasını indirmek için aşağıdaki bağlantılara tıklayabilirsiniz:

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