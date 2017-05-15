Son Günlerin Popüler Oyunu Zelda, Mobil Platformlara Geliyor!

Herkesin oynamak istediği ancak oyunu oynamak için yeni konsol almak zorunda olmaları sebebiyle oynayamadıkları Zelda, mobil platformlar için geliyor.

Nintendo’nun yeni oyun konsolu Nintendo Switch ile birlikte çıkan ve konsolun bu kadar başarılı bir çıkış yapmasına doğrudan etkisi olan Zelda, mobil platforma geliyor. Gelecek oyunun en son çıkan Zelda oyunu mu yoksa Super Mario Run gibi mobil platforma özel olarak geliştirilecek bir oyun mu olacağı bilinmiyor.

Wall Street Journal’a göre Nintendo, mobil ürün serisini genişletmek istiyor. Zelda’yı mobil platformlara getirerek mobil oyun sektöründe büyük bir patlama yaşatabileceğini düşünen Nintendo, WSJ raporlarında göre 2017 yılının ikinci yarısında çıkması beklenen Animal Crossing’ten sonra Zelda’yı çıkarmayı düşünüyor.

Hem Nintendo hem de şirketin mobil şirketi DeNA konuya ilişkin açıklama yapmaktan kaçınırken, açıklama yapılmaktan kaçınılması, akıllara mobil platformlar için bir Zelda oyununun gerçekten geleceğini getiriyor. Wall Street Journal haberinin devamında, Pokemon Company için bir kart oyununun çıkacağı ve Nintendo’nun bu oyun için de hazırlıklara başladığı bildirildi. Zelda’nın Nintendo Switch için çıkan oyununun mobil platformuna geleceğini pek sanmıyorum, ancak gelirse fiyatı yüksek dahi olsa alacak birçok kişinin olacağını düşünüyorum.