İşte Galaxy S10'un Çentikli Olacağını Gösteren Görseller!

Çentiksiz, klasik tasarımlı akıllı telefonların son kalesi olan Samsung'un almış olduğu yeni bir patent, Galaxy S10'un çentikli bir tasarıma sahip olabileceğini gösteriyor.

Apple, 10. yıl özel iPhone’u olarak çentikli bir model tanıtınca hem çoğu Apple hayranının tepkisini çekmiş, hem de ‘çirkin’ tasarımı nedeni ile Android kullanıcılarının diline düşmüştü. Fakat ilerleyen süreçte Android akıllı telefon üreticilerinin tüketicilerin tepkisine rağmen bir bir çentikli tasarıma geçiş yapmaları, Apple’ın yine yeni bir trend oluşturduğunu gösterdi.

Gelecek yıl Samsung da amiral gemisi serilerinden biri olan Galaxy S-serisinin 10. yılını kutlayacak. Ortaya çıkan yeni patent belgeleri ise çentiksiz tasarımların son kalesi olan Samsung’un da Apple gibi 10. yıla özel çentikli bir akıllı telefon tanıtabileceğini gösteriyor. Üstelik cihazın iPhone’a benzeyen tek özelliği çentiği değil.

Patent belgeleri, Samsung’un çentiğinin iPhone X’a göre çok daha küçük olacağını gösteriyor. Bu da cihazın Face ID kalitesinde bir yüz tanıma kilidi sunamama ihtimali olduğunu gösteriyor. Fakat cihazın yan ve alt kısmında neredeyse hiç çerçeve olmaması, Samsung’un iPhone X’a göre çok daha yüksek ekran/gövde oranı sunabileceğini işaret ediyor.

Patent görsellerinde dikkat çeken bir başka detay ise kamera modülünün iPhone 7 Plus ve 8 Plus’ta olduğu gibi cihazın sol üst köşesine daha minimal ve bütünleşik bir tasarım ile yerleştirilmiş olması. Ayrıca herhangi bir fiziksel parmak izi tarayıcının bulunmaması, Samsung’un ekrana entegre parmak izine geçiş yapacağını açık bir şekilde gösteriyor.

Samsung şu ana kadar çıkardığı akıllı telefonlarda kendi müşterilerinin fikirlerine daima kulak vermiştir. Bu nedenle Samsung kullanıcılarının çentikli telefonları eleştirdiği bir dönemde şirketin çentikli bir 10. yıl telefonu piyasaya sürmesi, çok ciddi bir kumar olabilir. Üstelik Galaxy S9’un tasarım anlamında bir yenilik getirmemesi, Galaxy S10’a olan beklentileri yükseltmiş durumda.

Yine de doğru tasarlanmış, kullanıcıları rahatsız etmeyen çentikli bir tasarım ile tüketicilerin karşısına çıkan Samsung’un ‘Çentikli telefon öyle yapılmaz, böyle yapılır.’ deme ihtimali de bulunuyor. Fakat yukarıda da belirttiğimiz gibi Samsung’un böyle bir hamle yapması, müşteri kaybetmesi adına büyük bir risk olacaktır.