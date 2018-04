Son Model Bir Süper Otomobile Sahip Olmanın Dezavantajları

Hepimizin yanından geçerken pür dikkat baktığı, 'kaç basıyor acaba?' diye düşündüğü süper araçların negatif yanları olabilir mi? Hadi bu sorunun cevaplarını beraber arayalım.

Birçok erkeğin hatta bazen kadının çocukluktan beri düşlediği spor arabalar vardır. Bu arabların sizde olduğunu hayal ettiğinizde aklınızda hep güzel sahneler canlanır; belki bir mekana son model spor arabanız ile oldukça karizmatik bir giriş yapıyor, belki de Hızlı ve Öfkeli filminden fırlamışçasına bir drift yapıyor olabilirsiniz, bu tür hayallerin sonu yok. Bugün olur ya aramızda böyle otomobillere sahip olanlar ya da olmak isteyenler varsa bir ‘Süper Otomobil’ sahibi olmanın dezavantajlarından bahsedeceğiz.

Bir Yılanmışçasına Yere Yakın Olurlar

Görünümde ve yarış pistlerinde ne kadar mükemmel aerodinamik bir özellik olursa olsun, şehir içi kulanımda böyle bir özellik sizin kabusunuz olabilir. Esaslı bir sürüş ensasında belediye çukurlarını bilgisayar oyunlarında ‘Check Point’ toplar gibi topladığınızı düşünsenize. Üstelik her bir Check Point size para kazandırmak yerine arabanızın alt takımını darmadağın edecektir.

2. Haddinden Fazla Güçlüler

Gündelik, şehir içi hatta şehirden uzak düzgün bir yolda bile böyle süper güçlere sahip bir aracın gücünden ne kadar faydalanabilirsiniz ki? Üstelik %99 oranda gücünden faydalanamadığınız bir aracın yağ gibi benzin yakmasına ne dersiniz; sizin de aklınızda ilk, Ferrari’sine LPG taktıran adam efsanesi canlanmıyor mu? Siz bu soruların cevaplarını düşünedurun; biz gerçek düşüncemizi söyleyelim. Gücünden faydalanamayacaksınız bu aracı biblo gibi kullanmak pek verimli bir davranış değil; oldu ya hız yaparsanız da bu kez, hem sizin hem de başkalarının hayatı tehlike altına girebilir.

3. Kaza Yaparsanız Maliyetiniz İnanılmaz Boyutlarda

Böyle bir araç ile hafif de olsa bir kaza yaptığınızı düşünsenize, tamirinden tutun yedek parçasına kadar her şey baş belası haline gelebilir. Tabii ki cana geleceğine mala gelsin fakat düşününce bir farınızın kırılması bile canınızı baya sıkabilir.

4. Herkes Aracınızla İlgilenir

Bu kısmı hoşuna giden arkadaşlarımız olabilir, saygı duyarız. Fakat uzun vadede ünlü olmaya çok benzer bir şekilde her an her saniye birilerinin gelip arabanız hakkında sorular sorduğunu, arabanızın içinde ya da önünde fotoğraf çektirmek istediğini söylediğini düşünsenize. Ya da daha da kötüsü arabanızın başından ayrıldığınız an etrafında toplanan üstüne yaslanan fotoğraf çeken insanlar olduğunu hayal ettiğinizde bu günden güne daha da hoşunuza mı gider, yoksa git gide daha tahammülsüz bir insan halini mi alırsınız?

5.Çoğu İnsan Sizin Şımarık Bir Züppe Ya Da Orta Yaş Bunalımında Bir Kodaman Olduğunuzu Düşünebilir

Bu kısmı pek açıklamaya gerek yok; insan psikolojisi bazen ulaşamadığı şeyler hakkında böyle söylentiler çıkarabilir. Bununla ilgili atasözümüz bile mevcut, velhasıl bu yargı küçük bir kitle için haklılık payı gösterse de, maalesef kurunun yanın da siz de yanarsınız.

6. Aracınız İçinde Yemek Yemeyi, Kahve İçmeyi Unutun

İstisnalar dışında böyle pahalı bir araca sahipseniz arabanızın içinde yaptığınız kahve keyfini ya da yediğiniz dondurmaları unutun, yüreğiniz dayanmaz. Hatta arkadaşlarınız da unutsun, umarım arkanızdan ‘Ne değerli malı varmış!’ demezler.

7. Bagaj? Ne Bagajı?

Müthiş bir süper otomobil'den bir de sizin hamallığınızı yapmasını beklemiyorsunuz öyle değil mi? Eğer hedefiniz üstün bir süper otomobil ise belki en fazla 1-2 adet el çantası alabilecek bir bagaj ile karşılaşmayı göze almanız gerekiyor.

8. Park Etme Derdi

Bu aracı aldıysanız mutlaka kendinize özel kapalı bir garajınız olacaktır diye umuyoruz, bu yüzden o kısmı atlayalım. Peki ya şehirde bir cafe ya da bara gitmek istediniz aracınızı nereye park edeceksiniz, kime güvenebilirsiniz ki? O sakallı değnekçi arkadaşlarımız size yeterli güveni veriyor mu? Ya da şans eseri yoğun bir noktada park yeri buldunuz, ya gelen giden araçlardan çarpan olursa, ya birileri aracınıza zarar verirse? Sonuç olarak nerede olursanız olun çok umursamaz bir insan değilseniz aklınız hep arabanızda kalacaktır.

Tabii tüm bu kötülemelere rağmen o bir ‘Süper Otomobil’ adı üstünde. O ayağınızı gerçek anlamda yerden kesecek, belki de hayatınız boyunca sürekli tatmak isteyeceğiniz adrenalini size sunacak, insanların gözünde sizi ulaşılmak kılacak müthiş bir canavar. Yine de biz size gerçekleşme ihtimali yüksek, potansiyel bazı kötü yanlarından bahsetmek istedik. Sizin de aklınıza gelen bu tür negatif özellikler varsa bu yazı altında hep birlikte değerlendirebiliriz. Son olarak aracınız ne olursa olsun aşırı süratın getirebileceği tehlikelerden daima haberdar olmanız dileğiye, teknoloji ile kalın.