Sen Olsa Bari isimli video klibi, Aleyna Tilki’ye YouTube’da 1 günde 6 milyon görüntülenme sayısı kazandırdı. Şarkının klibinin ise Britney Spears'ın klipleriyle neredeyse birebir örtüştüğü görüldü.

Kendisini, şarkılarını ya da tarzını beğenin ya da beğenmeyin, Aleyna Tilki son dönemin en dinlenen şarkıcıları sıralamasında zirveyi sürekli zorluyor.

Bir ara ‘telif haklarına giren kliplerin YouTube’dan kaldırılması’ furyasına giren ve Cevaplanma Şarkısı kaldırılan Aleyna Tilki’nin şarkısının neden kaldırıldığı da sonradan belli olmuştu.

Yine büyük bir başarıya daha imza atan genç şarkıcı, ‘Sen Olsan Bari’ şarkısıyla YouTube’a çok hızlı bir giriş yaptı. Yalnızca 1 günde 6 milyon görüntülenme sayısına ulaşan şarkı, Fizy’de de birinci sıraya yükseldi. Şarkı, ayrıca YouTube’da son 24 saatte en çok dinlenen 10 şarkı arasına girmeyi başardı.

Şarkı rakamlarda başarılı bir grafik yakalasa da klip konusunda sınıfta kalmış gibi görünüyor, en azından özgünlük açısından. Zira aşağıdaki görseller üzerinden de göreceğiniz üzere klip, Britney Spears'ın Crazy ve Work Bitch şarkılarının klipleriyle bayağı bir benzerlik gösteriyor.

Britney Spears'ın Crazy klibinden bir bölüm

Aleyna Tilki, tıpkı Britney Spears gibi saçlarını yandan ayırıp yüzüne pudra sürüyor

Britney Spears'ın Work Bitch klibinden dans sahnesi

Benzer bir sahne de Aleyna Tilki'nin yeni klibinden

İkinci gününde 15 milyon izlenme barajını aşan şarkıyı aşağıdan dinleyebilirsiniz.